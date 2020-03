Coronavirus, il videomessaggio e l'appello del sindaco di Mazara Salvatore Quinci

20/03/2020 16:24:00

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, fa il punto sul coronavirus con un video messaggio alla cittadinanza. Annuncia le nuove disposizioni previste da oggi, in base al nuovo decreto del presidente della Regione Nello Musumeci. Ne elenca alcuni, come il divieto di fare la passeggiata all'aperto. Ogni attività sportiva è sospesa. I supermercati saranno chiusi la domenica.

La spesa si potrà fare solo una volta al giorno e solo da un componente della famiglia. Gli spostamenti per portare il cane fuori devono avvenire solo attorno alla propria abitazione. "Adeguatevi alle nuove disposizioni, aumenteremo i controlli e saremo intransigenti con chi non le rispetta - afferma il sindaco Quinci -. Lo capite o no che stiamo vivendo un pericolo. Immaginiamo solo per un momento quello che sta vivendo la Lombardia e trasferiamola qua, non arriviamo a quel punto". Qui il video messaggio del sindaco: