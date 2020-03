Coronavirus, il Touring Club Italiano lancia #passioneitalia e la #mappadellabellezza

21/03/2020 15:32:00

Vacanze italiane, semmai si potranno fare, è questo l’imperativo della campagna nazionale lanciata dal Touring Club Italiano. La crisi sanitaria ha messo in ginocchio il Paese intero, da nord a sud, per questo è stato lanciato l’evento “Touring Club Italiano. Passione Italia”.

Oggi il tempo impone di “viaggiare da casa”, la mappa del contagio viene avvicinata a quella delle bellezze italiane, un viaggio dalla propria abitazione per poter poi andare a visitare quei luoghi in un momento di calma, quando tutto sarà passato. Per accedere bisogna digitare www.touringclub.it/passioneitalia ovvero attraverso verso i profili ufficiali di Facebook e Instagram dell’associazione.

Ogni lettore verrà accompagnato in visita in giro per l’Italia, dal mare alla montagna passando per i borghi medievali e per le città d’arte.

Si tratta di un esperimento sociale, chiunque sia già stato in uno di quei luoghi può interagire postando foto personali o aneddoti con l’hashtag #passioneitalia #mappadellabellezza.