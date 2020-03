Continua regolarmente la raccolta rifiuti ad Alcamo

21/03/2020 15:00:00

Ad Alcamo, la Raccolta Rifiuti ad Alcamo procede regolarmente, è un servizio essenziale e tutti siano responsabili per garantire la raccolta RSU.



In riferimento alla notizia apparsa su qualche sito d’informazione e riguardante lo stato di agitazione degli operatori della raccolta dei rifiuti ad Alcamo, l'amministrazione comunica che il servizio si sta svolgendo regolarmente.

Dichiara l’assessore all’ambiente del comune di Alcamo, Giuseppe D’Angelo: “il servizio ieri mattina è iniziato in ritardo, ma procede regolarmente. Questo è il momento per essere uniti e garantire responsabilmente il servizio della raccolta dei rifiuti. Le legittime richieste dei lavoratori non possono essere addebitate in alcun modo al Comune, visto che attualmente mancano i DPI anche nelle strutture sanitarie e siamo in attesa della fornitura della protezione civile”.