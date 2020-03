Marsala, c'Ã¨ un altro positivo al Coronavirus

21/03/2020 11:15:00

C'è un altro caso positivo al Coronavirus a Marsala.

Salgono così a sei i contagiati in città. Il soggetto ieri è stato ricoverato all'Ospedale di Marsala trasportato in ambulanza. Ha tutti i sintomi del Covid-19 con esito positivo del tampone. Si tratta di un uomo imparentato con altri già positivi e ricoverati per Coronavirus.

Intanto a Marsala segnalano lunghe code ai supermercati. Domani, infatti, in Sicilia saranno chiusi i supermercati e i negozi di generi alimentari. Lo ha disposto il Governo Musumeci vietando con ordinanza, tra le altre cose, l'apertura domenicale dei supermercati.