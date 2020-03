Il virus cresce in provincia di Trapani. “Poca sicurezza per medici e infermieri”

21/03/2020 06:00:00

13,20 - Coronavirus. Questo il quadro riepilogativo della situazione nella provincia di Trapani aggiornato al 21 Marzo 2020.

Positivi casi n.28 di cui: 7 Alcamo; 2 Mazara del Vallo; 1 Erice; 7 Trapani; 5 Marsala; 5 Salemi;1 Paceco



Ricoverati: n.8

Deceduti: n.1 in attesa di esito tampone Covid-19. Si tratta di un anziano di Salemi, come già anticipato da Tp24.

12,20 - Un uomo di 79 anni, residente a Salemi, é morto all'ospedale di Castelvetrano dove era stato trasportato dopo aver accusato un malore.

All'anziano è stato eseguito il tampone per verificare se il decesso sia legato al coronavirus. Ancora però si attendono i risultati del test.

Il pensionato secondo quanto riferito dallAsp di Trapani aveva patologie pregresse. E a Paceco é risultata positiva al tampone la moglie del pensionato ricoverato per aver contratto il virus.

07,00 - Il virus si diffonde, anche in provincia di Trapani. Sono saliti a 27 i casi di persone positive al Covid-19.

In particolare i casi positivi in provincia di Trapani sono: 7 di Alcamo; 2 di Mazara del Vallo; 1 di Erice; 7 di Trapani; 5 di Marsala; 5 di Salemi (di cui uno ricoverato a Castelvetrano).

In totale i ricoverati sono 8.

Ecco la mappa del contagio.

Sono giorni difficili per la sanità siciliana e trapanese.



Il personale sanitario nei giorni scorsi ha lamentato la carenza di dispositivi di sicurezza negli ospedali. A questo proposito è intervenuta la Cgil di Trapani per tenere alta l’attenzione sulle criticità del sistema sanitario trapanese: "Individuare una sola struttura ospedaliera dedicata all'emergenza Covid-19 e garantire i dispositivi di sicurezza per i medici e per tutti coloro che operano nelle strutture ospedaliere".

"In provincia di Trapani - dice il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona - sono stati attivati i reparti Covid negli ospedali di Trapani, Marsala e Castelvetrano, ma nelle tre strutture non sono stati ancora individuati i percorsi differenziati per i pazienti Coronavirus positivi e per i casi sospetti. Comprendiamo - prosegue - che è un'emergenza straordinaria che richiede un'organizzazione a cui non si era preparati ma, in questo particolare e difficile momento, garantire sicurezza al personale medico, agli infermieri, a tutto il personale che opera negli ospedali e ai pazienti ricoverati negli altri reparti, è di vitale importanza. Per questa ragione è indispensabile che l'Asp individui una sola struttura ospedaliera per il Covid-19".



La Cgil di Trapani interviene, inoltre, sulla carenza dei dispositivi di protezione individuale: guanti, maschere, camice idrorepellente, protezioni oculari, copricapo, camici monouso e soprascarpe/calzari.

"Medici e operatori sanitari - dice la responsabile del settore Sanità della Cgil di Trapani Antonella Granello - denunciano, anche nel nostro territorio così come tutti gli ospedali impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus, la carenza del kit di protezione. Coloro che sono impegnati in prima linea nei reparti Covid e nelle terapie intensive, ma anche coloro che operano negli altri reparti, devono lavorare in sicurezza a tutela della propria salute e di quella dei pazienti".



Ai medici, agli infermieri, a coloro che operano negli ospedali e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che garantiscono i servizi essenziali va la vicinanza della Cgil di Trapani.

A tutte le cittadine e a tutti i cittadini la Cgil rivolge, ancora una volta, l'invito a rimanere in casa nel rispetto delle misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.





Intanto sono chiusi al pubblico i due piani dell'ospedale di Marsala destinati all'emergenza Covid - 19. Sono il piano terra e il quarto piano. L'avviso è collocato all'ingresso, vicino gli ascensori. I ricoverati sono due.

Va detto che sta emergendo, in tutta Italia, Sicilia compresa (è il caso per esempio di Sciacca), che sono tantissimi i casi di contagio da coronavirus negli ospedali, dovuto, a volte, anche al mancato rispetto dei protocolli di prevenzione, mentre c'è chi, tra gli esperti, mette sotto accusa anche l'impianto di areazione degli stessi ospedali.

In provincia di Trapani sarà una triste Pasqua. Il Coronavirus fa saltare le tradizioni religiose del territorio. A Trapani è stato annunciato l’annullamento della Processione dei Misteri. A Marsala manca solo l’ufficialità per la cancellazione della processione del Giovedì Santo e di quella del Venerdì Santo.