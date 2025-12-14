Sezioni
Cronaca

» Sanità
14/12/2025

Salute e inclusione, l’ASP Trapani avvia una nuova selezione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/salute-e-inclusione-l-asp-trapani-avvia-una-nuova-selezione-450.jpg

Al via una nuova selezione pubblica nell’ambito del progetto “PER.S.O.N.E Sicilia – PERcorso Salute Obiettivo Nessuno Escluso”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027.
La Commissaria dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, ha firmato la delibera con cui è stata, infatti, indetta una procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero-professionali.

 

Il progetto
L’obiettivo è il rafforzamento dei percorsi di tutela della salute e di inclusione sociale rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri presenti sul territorio.

La selezione riguarda complessivamente quattro figure professionali: un esperto legale, un revisore contabile indipendente e due mediatori culturali.

Le attività saranno finalizzate al raggiungimento degli obiettivi progettuali. In particolare, il revisore contabile sarà chiamato a svolgere verifiche amministrativo-contabili sulle spese rendicontate dal soggetto capofila e dai partner del progetto, controllando la correttezza della documentazione, la coerenza con il budget approvato e l’ammissibilità delle spese.

L’esperto legale fornirà consulenza giuridica e verificherà la legittimità delle procedure adottate, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

I mediatori culturali opereranno sul fronte dell’orientamento sanitario e della promozione della salute, affiancando le équipe multidisciplinari dei servizi sanitari e intervenendo anche nelle strutture di accoglienza.

Gli incarichi avranno una durata massima di tre anni, escluso il rinnovo tacito.

 

Il compenso
Ai professionisti selezionati, tutti titolari di partita IVA, sarà riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo per l’intero triennio: 20 mila euro per l’esperto legale, 25 mila euro per il revisore contabile indipendente, 10 mila euro ciascuno per i mediatori culturali.

Sarà una Commissione nominata dal Commissario Straordinario a procedere all’esame comparativo dei curricula; si terrà conto delle esperienze maturate in progetti FAMI e dei titoli di studio.









