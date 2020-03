Il Coronavirus e le sospensione della vita nelle strade di Marsala

22/03/2020 17:51:00

E' la prima domenica di primavera, ma la primavera non c'è. Non c'è nell'aria con un tempo cupo e quasi del tutto invernale ma non c'è neanche nello spirito perché il Coronavirus ci costringe tutti dentro e dobbiamo continuare a rimanerci per il nostro bene, per il bene di tutti e per sconfiggere al più presto il covid-19.

Le nostre città al momento sono città fantasma, sono deserte come non le abbiamo mai viste, e questo, proprio oggi, che è primavera, che ci doveva portare fuori a passeggiare, magari vicino al mare, è uno degli aspetti che più sconvolgono: vedere vuote le nostre strade, le piazze, i luoghi d'incontri, i luoghi di socialità, quella vera e non digitale.

La via Salemi che vedete nella prima foto della nostra fotogallery è una delle strade più grandi e importanti di Marsala, ecco come si presenta, totalmente vuota e fa davvero impressione, vederla così, senza la sua vita, senza la sua normale quotidianità.

Altra importante via che testimonia la desolazione della città e che vi facciamo vedere in foto è la via Mazara, anche in questo caso deserta. Due strade grandissime, come grandissima è la senzazione di vuoto e spaesamento che provocano nel vederle così.

Nonostante questa sospensione della vita nelle nostre strade, dobbiamo però continuare a rispettare il decreto #iorestoacasa, affinché, al più presto si possa di nuovo riempirle, con le voci dei nostri bambini che giocano, con le biciclette e le persone che vanno a lavoro o fare sport, con il ritorno alla normalità. Restiamo a casa e presto ci riapproprieremo delle nostre strade, della nosta città, della nostra vita.