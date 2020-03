C'Ã¨ un medico positivo al coronavirus all'ospedale di Castelvetrano

22/03/2020 12:04:00

Allarme all'ospedale di Castelvetrano. Un medico, un chirurgo, in servizio presso il nosocomio è risultato positivo al Coronavirus. Come avvenuto in altri casi, adesso il timore è che, come a Sciacca, abbia potuto contagiare colleghi e pazienti.

Insomma, l'ospedale, che dovrebbe essere presidio di sicurezza, diventa ancora una volta centro di contagio.

In città la tensione è altissima, perchè al di là di medici e operatori che sono in prima fila ed esposti al contagio, è anche vero che c'è qualcosa che non torna, nella responsabilità individuale e nei protocolli di protezione adottati, se da noi, dove l'epidemia non ha raggiunto i picchi del nord, la gran parte di contagiati sono medici e operatori dell'Asp.

Il medico è adesso ricoverato a Palermo, e si sta cercando in queste ore di capire chi è venuto a contatto con lui, facendo i relativi tamponi agli interessati.