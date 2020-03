Trapani, perseguita e minaccia di morte l'ex moglie. Arrestato dai carabinieri

23/03/2020 14:14:00

Continua a perseguitare la moglie dopo la separazione. Venerdì scorso un trapanese di 55 anni si è presentato di notte a casa della donna e al rifiuto di farlo entrare ha iniziato a minacciarla di morte e daneggiato la porta d'ingresso.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Paceco, dopo la denuncia della donna che da tempo temeva per la sua incolumità, visti i continui appostamenti e i diversi episodi di molestie e minacce.

Oggi, l’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri disponendo, contestualmente, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nell’occorso, l’uomo è stato altresì deferito per il reato di cui all’art. 650 c.p. per non aver osservato la prescrizione di non uscire dalla propria abitazione se non per comprovate necessità al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19, così come disposto dai D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo 2020.