Trapani, il VenerdÃ¬ Santo un flash mob per ricordare le vittime del Coronavirus

23/03/2020 08:31:00

Un flash mob, il Venerdì Santo, sostituirà la processione dei Misteri annullata a causa dell’emergenza coronavirus. Nello spirito degli organizzatori sarà un modo “per esprimere riconoscenza e solidarietà verso coloro che stanno lottando in prima linea in questi giorni”. Ma il flash mob sarà anche occasione per ricordare le vittime.

L’iniziativa è del console più anziano dei Gruppi Sacri, Francesco D’Aleo. L’appuntamento è per il 10 aprile alle ore 14. Dopo che ogni console darà il colpo di ciaccola, nelle case partiranno le note della marcia funebre Madre Dolcissima per invocare la Madonna affinchè “con il suo manto ci protegga da ogni avversità”.