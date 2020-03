Coronavirus, i dati nel Trapanese. 15 positivi a Salemi, 6 a Trapani, 5 a Marsala...

23/03/2020 15:23:00

Sono 42 i positivi in provincia di Trapani. La città con più contagiati dal Coronavirus è Salemi, che sale a 15 positivi.

Questi i dati per ogni comune. Salemi 15; Marsala 5; Trapani 6; Mazara 2; Paceco 2; Erice 1; Castelvetrano 3 ; Valderice 1; Alcamo 6 ( da considerarsi un doppio tampone effettuato sullo stesso soggetto).



Sono in totale 14 le persone ricoverate, di cui in Terapia Intensiva 6 a Trapani e una a Marsala. Mentre sono 4 ricoverati al reparto Covid del Sant'Antonio Abate di Trapani e 3 al Covid del Paolo Borsellino di Marsala. In totale sono stati effettuati 582 tamponi.