Coronavirus, le scelte dell'Asp per l'ospedale di Marsala. Le misure per le partorienti

23/03/2020 06:47:00

Comunicazione non adeguata quella che proviene dall’ASP di Trapani, frammentaria, che non consente ai cittadini di essere informati in tempo reale nell'emergenza che stiamo vivendo.

L’ospedale di Marsala, Paolo Borsellino, è il nosocomio che è stato individuato come Covid Hospital se il numero dei casi infetti dovesse subire un incremento maggiore.

Il direttore generale dell’Asp Trapani, Fabio Damiani, ha disposto per l’ospedale di Castelvetrano, a partire già dal 20 marzo, che tutti i sospetti Covid vengano dirottati presso l’ ospedale di Marsala. Comunicazione che hanno recepito anche gli operatori del 118.

Nel frattempo scattano tutte le misure in Sicilia per le partorienti sospette o già positive al Coronavirus e i nascituri.

La direttiva è di Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute, ed individua come punto nascita quello di Agrigento al San Giovanni di Dio, a Palermo il Civico, a Catania il Garibaldi, a Messina il Policlinico, ad Enna l’Umberto I: “Le pazienti gravide in prossimità del parto che abbiano diagnosi positiva già accertata, dovranno avvisare il 118 per essere trasferite dal proprio domicilio presso il Punto Nascita individuato. Nel Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna è stata predisposta un’area dedicata alle gestanti per accompagnarle in tutta sicurezza al parto. Si raccomanda di non recarsi direttamente in Ospedale e di avvisare il 118”.