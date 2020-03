Sicilia, un uomo spara ad una donna e si toglie le vita

24/03/2020 12:59:00

Un uomo è morto ed una donna in fin di vita, è questo il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta questa mattina a Messina, intorno alle 10.30, in una rivendita di tabacchi in Viale San Martino.

L’uomo, un 75enne con problemi psichici, avrebbe sparato alla donna e poi si sarebbe tolto la vita. Nulla hanno potuto fare i soccorritori, al loro arrivo l'uomo era già morto.

La donna, invece, è stata trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove si trova in condizioni disperate.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco anche gli uomini Polizia di Stato che indagano su quanto accaduto.