Il video falso della gente che balla in strada a Mazara

24/03/2020 09:41:00

Gira su WhatsApp un video che ritrae alcune persone in una strada a Mazara del Vallo, che ballano. Si tratta di un video falso. Nel senso che effettivamente la scena ripresa è vera, ma non si riferisce a questi giorni di quarantena per il coronavirus, ma a giorni precedenti, in cui le regole erano meno stringenti.

"Canta che ti passa", con questo messaggio in decine, uomini, donne e bambini avrebbero le loro casa, disobbedendo alle restrizioni del decreto contro il coronavirus, e hanno ballato a distanza di sicurezza in una strada a Mazara del Vallo nel trapanese. Il video delle danze improvvisate ha girato sui social con migliaia di visualizzazioni. In serata la polizia municipale è andata nella improvvisata "pista da ballo" per multare le persone. Ma ormai erano tutte tornate nei loro appartamenti.

"Non appena ieri pomeriggio abbiamo ricevuto il video dove si vedono persone che ballano in strada, ho immediatamente mandato una pattuglia per controllare e multare i trasgressori del decreto per evitare il contagio da coronavirus. Ma arrivati sul posto non abbiamo trovato alcuno". Lo afferma il comandante della polizia municipale di Mazara del Vallo, Salvatore Coppolino.

"Stiamo adesso indagando - prosegue il comandante - se questo video sia stato girato effettivamente ieri o nei giorni passati. E su chi lo abbia diffuso".

Ma in realtà dalla strada dove è stato girato il video alcuni abitanti affermano che si tratta "di riprese effettuate nei giorni scorsi". E una donna lamenta "la cattiveria di chi lo ha diffuso".