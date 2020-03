24/03/2020 14:35:00

Le persone positive al coronavirus in provincia di Trapani sono 42 e sono così distribuiti: Castelvetrano 2; Erice 1; Marsala 6; Mazara 2; Paceco 2; Trapani 6; Salemi 15; Alcamo7; Valderice 1.

I ricoverati sono 16, di cui a Trapani 5 in terapia intensiva, 5 al Covid Trapani, 6 a Marsala di cui 1 in terapia intensiva e 5 al Covid Marsala. In totale i tamponi effettuati in provincia sono 587.