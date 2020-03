Coronavirus. Emergenza Salemi, diventa “zona rossa”. La situazione in provincia di Trapani

24/03/2020 06:00:00

E’ un focolaio che vede aumentare di giorno in giorno i contagiati. Così da oggi Salemi diventa “zona rossa”.

Non si potrà né entrare né uscire. Uffici pubblici chiusi. Divieto assoluto di spostarsi. Troppi 15 casi di Coronavirus, così la Regione ha deciso di chiudere fino al 15 aprile il comune belicino.

Da oggi ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché gli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato a Salemi la positività di 15 persone e ulteriori 21 in attesa dell'esito del test.



I NUMERI

Sono 42 i positivi in provincia di Trapani. La città con più contagiati dal Coronavirus è Salemi, che sale a 15 positivi.

Questi i dati per ogni comune. Salemi 15; Marsala 5; Trapani 6; Mazara 2; Paceco 2; Erice 1; Castelvetrano 3 ; Valderice 1; Alcamo 6 ( da considerarsi un doppio tampone effettuato sullo stesso soggetto).



Sono in totale 14 le persone ricoverate, di cui in Terapia Intensiva 6 a Trapani e una a Marsala. Mentre sono 4 ricoverati al reparto Covid del Sant'Antonio Abate di Trapani e 3 al Covid del Paolo Borsellino di Marsala. In totale sono stati effettuati 582 tamponi.



TAMPONI A PAGAMENTO?

A Marsala nessun laboratorio d'analisi fa il tampone per il coronavirus. E anche nel resto della Sicilia, ce ne sono ben pochi.

E' bene specificarlo perchè, tanto per cambiare, sono circolate false informazioni a seguito della decisione della Regione di estendere anche ai privati la possibilità di fare il tampone per verificare la positività al coronavirus.

La decisione dell'assessore regionale alla Salute, Razza, nasce per velocizzare la possibilità di riconoscere i casi positivi in Sicilia e isolarli. Attualmente, infatti, la Sicilia è molto indietro.

Va detto però le Asp non hanno dato alcuna autorizzazione. Inoltre secondo la Federbiologi, per effettuare i tamponi per il coronavirus bisogna avere l'autorizzazione per le analisi di biologia molecolare, e un biologo specializzato nello studio. A Marsala nessuno tra i laboratori privati ha queste caratteristiche.



PESCATORI DI MAZARA

"La situazione è grave, non abbiamo celle frigorifere dove portare il gambero rosso già in stiva. La grande distribuzione per esportarlo è ferma. E le piccole pescherie ancora aperte per la vendita al dettaglio non possono smaltire tutti i nostri prodotti. La flotta dopo circa tre mesi rimasta ancorata al porto di Mazara del Vallo ha ripreso il mare. Nei prossimi giorni ci saranno oltre venti tonnellate di gambero rosso da sbarcare. E se non troviamo una soluzione dovremo gettarlo in mare".

E' sconsolato Domenico Asaro, 56 anni, presidente dell'organizzazione produttori del gambero rosso di Mazara del Vallo. Ed il suo settore è uno di quelli falcidiato dalla crisi provocata dalla emergenza coronavirus.

"Bloccare la pesca - continua Asaro - per noi sarebbe una catastrofe, perché abbiamo già impegnato circa 50 mila euro di spese a testa per far ripartire i pescherecci. Le restrizioni per il covid-19 segnerebbero insomma, se non si corre ai ripari, un punto di non ritorno per un'economia trainante per quel territorio. Ed è per questo che gli armatori chiedono l'intervento del governo e della Ue.