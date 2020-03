Corsa alla segreteria provinciale del PD. Villabuona: "Un abbraccio a Salemi e a Venuti"

25/03/2020 13:56:00

La politica si è fermata lì, lo scoppio dell’emergenza da Coronavirus non ha consentito una normale dialettica, lo svolgimento dei congressi per il Partito Democratico. Ci sarà tempo.

Intanto in provincia di Trapani la città di Salemi è stata dichiarata zona rossa, la piccola cittadina sta attraversando un momento non sereno, il sindaco Domenico Venuti sta affrontando l’emergenza con grande senso di responsabilità e con rigore istituzionale.

Venuti era uno dei competitor alla segreteria provinciale dem, dall’altra parte era schierata Valentina Villabuona che proprio ieri ha saputo mettere da parte le questioni strettamente politiche e ha affidato ai social un messaggio di vicinanza: “Salemi è stata dichiarata zona rossa, a ricordarci come anche il comportamento di un singolo, in questo momento può cambiare il modo di vivere di un’intera comunità.

"Un abbraccio alla comunità di Salemi e a Domenico Venuti - afferma la Villabuona - sono convinta che presto potremo ritornare a discutere delle nostre visioni politiche, ma oggi tutti insieme combattiamo questa difficile battaglia. È importante in questo momento che tutte e tutti sosteniamo i nostri amministratori che sono in prima linea in questa emergenza difficile, per la quale nessuno di noi era preparato e che provano a dare risposte ai cittadini, districandosi tra decreti e ordinanze”.

Del resto non è tempo delle polemiche, la responsabilità impone anche un comportamento conciliante da parte di tutti pure in seguito. E’ nelle tempeste come queste che la comunità politica tutta dovrebbe ritrovare il senso alto del servizio al territorio e da lì, solo da lì, ricominciare.