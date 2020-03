Trapani, un paziente di cardiologia ha il coronavirus

25/03/2020 15:57:00

Nel reparto di cardiologia del Sant'Antonio Abate di Trapani è scattato il protocollo di sicurezza sanitaria dopo che un paziente è risultato positivo al Coronavirus.

Il soggetto contagiato è stato subito messo in isolamento, mentre per medici e infermieri sarà effettuato il tamppone.

La situazione, secondo fonti di Tp24, è comunque tranquilla, perché il paziente, che si era recato in cardiologia, è stato subito isolato. Per fortuna non era stato ancora ricoverato.

Intanto ancora l'Asp di Trapani tarda a comunicare i dati aggiornati per oggi, 25 Marzo, creando ancora più tensioni tra la popolazione.