27/03/2020 10:38:00

Il coronavirus a Trapani non ferma ladri e vandali.

Numerose incursioni si sono verificati negli istituti scolastici chiusi.

L’ultima è stata messa a segno ai danni dell’istituto comprensivo del IV circolo didattico.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha autorizzato i dirigenti scolastici ad utilizzare, per ciascuna scuola, la somma di 25 mila euro per dotare i plessi di sistemi antifurto e di videosorveglianza per scongiurare nuovi raid da parte soprattutto di vandali.