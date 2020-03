Coronavirus, muore un uomo di Partanna

27/03/2020 06:55:00

Un uomo di Partanna è morto a seguito del Covid19 contratto per il coronavirus. Si tratta di Vincenzo Ingoglia, 63 anni.

Era un muratore, da poco in pensione, che si era trasferito in Lombardia, a Piacenza, da alcuni anni, con la famiglia.

E' la terza vittima "trapanese" del coronavirus, e, come negli altri due casi, si tratta di un emigrato, anche se, per la prima volta, non è un medico, come per le altre due vittime, i dottori di Alcamo e Castelvetrano.

Il sindaco di Partanna, Nicolo’ Catania, a nome di tutta la comunità partannese, esprime il suo cordoglio alla famiglia.