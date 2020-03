Coronavirus: in Sicilia gel, mascherine e visiere realizzati dal Distretto Meccatronica

27/03/2020 11:12:00

C'è l'ok della Regione Siciliana ai prototipi del Distretto Meccatronica per i sanitari siciliani. Arrivano mascherine, gel igienizzante e le visiere protettive 3D made in Sicily per i medici siciliani. La Sicilia dunque progetta e auto-produce i dispositivi anti Covid-19. Il governo Musumeci ha dato il via libera ai prototipi che erano stati consegnati qualche giorno fa dal Distretto Produttivo Meccatronica.

La Protezione civile regionale è stata autorizzata a fare partire gli ordinativi. I dispositivi sono stati progettati dalle aziende del Distretto Meccatronica che ha creato due tipologie di filiere: orizzontale per la produzione massiva dei dispositivi mascherine chirurgiche e diverse filiere verticali per la progettazione, prototipazione e industrializzazione di dispositivi ad alta tecnologia “made in Sicily” da fornire a tutti gli ospedali siciliani per la battaglia contro il Covid-19. 250 furgoni consegneranno in tempi rapidi i dispositivi di cui hanno bisogno i sanitari.

“Da quindici giorni i nostri ingegneri e le nostre aziende lavorano senza sosta per essere pronte a sostenere la Protezione civile regionale e il sistema sanitario che ha bisogno urgente di dispositivi di protezione per dotare medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid-19 – ha detto il presidente del Distretto Meccatronica, Antonello Mineo – Stiamo affiancando il governo della Regione in questa guerra, come l’ha definita il presidente Nello Musumeci. Sono orgoglioso perché gli ingegneri e le aziende del Distretto Meccatronica hanno risposto alla chiamata, mettendo a disposizione il proprio know-how, il personale e la capacità produttiva in uno sforzo encomiabile condiviso, che dimostra come in Sicilia si può e si deve fare rete".