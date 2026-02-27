Sezioni
Cronaca

» Sanità
27/02/2026 22:00:00

Più di 5400 capi controllati e 202 sanzioni: i controlli veterinari dell'Asp nel 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/piu-di-5400-capi-controllati-e-202-sanzioni-i-controlli-veterinari-dell-asp-nel-2025-450.jpg

Oltre 5.400 capi controllati, 202 sanzioni emesse e un aumento significativo delle verifiche negli allevamenti della provincia. È il bilancio dell’attività 2025 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che registra un giro di vite nella filiera agro-zootecnica del territorio.

I dati parlano chiaro: le sanzioni sono quasi raddoppiate rispetto al 2024, passando da 112 a 202, con un incremento dell’80%. Un segnale di controlli più capillari in tutta la provincia, da Trapani a Mazara, fino all’hinterland di Castelvetrano e Marsala, dove la presenza di allevamenti e aziende zootecniche rappresenta un settore economico strategico.

 

Il Dipartimento, diretto da Roberto Messineo, ha operato attraverso le tre unità operative: Sanità animale; Igiene degli alimenti di origine animale; Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Nel dettaglio, 40 sanzioni sono state elevate dall’area Sanità animale, 25 dall’Igiene degli alimenti di origine animale e 137 dall’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, contro le 64 di quest’ultima nel 2024.

I veterinari dell’Asp, in qualità di pubblici ufficiali e ufficiali di polizia giudiziaria, hanno potuto accedere a strutture e documentazione degli operatori del settore per contrastare irregolarità nelle produzioni primarie, macellazioni abusive e frodi agroalimentari.

 

Sul fronte dei controlli negli allevamenti bovini sono stati verificati 1.023 capi, con un aumento del 42% rispetto all’anno precedente. Negli allevamenti ovini e caprini i capi controllati sono stati 4.470, con un incremento del 4%. In questo ambito le sanzioni sono salite da 12 a 40.

Per quanto riguarda la macellazione e la sicurezza alimentare, l’unità operativa Igiene degli alimenti di origine animale ha ispezionato 1.970 capi macellati, effettuato 42 controlli sul benessere animale al momento della macellazione e 217 verifiche ufficiali sui materiali destinati al confezionamento degli alimenti.

Numeri rilevanti anche sul versante degli animali d’affezione. L’unità Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ha registrato all’anagrafe 6.891 cani, con un incremento del 5,3% rispetto al 2024, e ne ha sterilizzati 1.700 (+3%). Un dato che incide direttamente sul fenomeno del randagismo, ancora presente in diversi comuni del Trapanese.

 

Nel corso dell’anno sono state accertate 37 non conformità, in aumento del 94%. A seguito delle verifiche, le autorità competenti hanno disposto 9 diffide, 4 blocchi ufficiali, 2 sequestri penali, 13 sequestri amministrativi, 14 dissequestri amministrativi, 8 annotazioni di polizia giudiziaria, 3 sblocchi ufficiali e 30 prescrizioni.

Un’attività che conferma l’attenzione dell’Asp sul comparto zootecnico e sulla sicurezza alimentare, in un territorio dove allevamenti e trasformazione dei prodotti di origine animale rappresentano una parte importante dell’economia locale.









