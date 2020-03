Coronavius, a Mazara un fondo di solidarietÃ  per le famiglie bisognose

27/03/2020 10:44:00

Un fondo di solidarietà per le famiglie più bisognose. Lo ha attivato il Comune di Mazara del Vallo con una delibera di giunta, concordata e approvata dall'intero consiglio comunale. Con un video messaggio ai cittadini, ne dà notizia il sindaco Salvatore Quinci.

E' stato aperto un conto paypal (potete cliccare qui) dove versare un contributo per aiutare chi in questo momento è più in difficoltà rispetto ad altri.

"Abbiamo deliberato una raccolta fondi per le famiglie che non potendo uscire di casa non hanno più un reddito per alimentarsi - afferma il primo cittadino -. Mi rivolgo alle imprese, ai privati, a tutti coloro che in questo momento sono un po' più fortunati: alle categorie a reddito fisso, ai lavoratori dipendenti, gli impiegati, gli insegnanti. Diamo un copntributo per almentare questo fondo. Il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali hanno già dato il loro contributo e vi garantisco che continueremo ad alimentare questo fondo settimanalmente. E' giunto cari concittadini - conclude il suo appello il sindaco - il momento che Mazara mostri la sua generosità, prendiamoci cura di Mazara".