Mazara, controlli a tappeto della Polizia Municipale per il decreto #iorestoacasa

27/03/2020 18:20:00

Continuano a Mazara del Vallo i controlli da parte della polizia miunicipale “In linea con le direttive emanate dal Sindaco, siamo impegnati in sinergia con le altre forze dell’ordine nelle azioni di pattugliamento del territorio per l’attuazione delle disposizioni #iorestoacasa nazionali, regionali e locali. Il nostro personale, che ringrazio per l’impegno professionale e personale che sta mettendo in campo in questi difficili momenti, assicura i controlli all’ingresso ed all’uscita della Città ed all’interno dello stesso territorio con 6 pattuglie diurne e 6 pomeridiane e serali ”.

Lo dice il comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, annunciando che sono oltre 700 le persone controllate a Mazara del Vallo e sono 6 quelle denunciate e segnalate per inottemperanza delle ordinanze Covid19 in vigore.

“Se da un lato la maggior parte delle persone fermate ha dimostrato che le uscite erano per necessità, lavoro o salute – sottolinea il comandante Coppolino - dall’altro lato crediamo che sia ancora alto il numero delle persone che circola e quindi rivolgiamo un invito ad una maggiore responsabilità dei cittadini. Occorre rimanere a casa e limitare al minimo indispensabile le uscite, tranne che per motivi eccezionali ed urgenti. I controlli, oltre che stradali, saranno anche incrociati grazie alla banca dati delle persone controllate che abbiamo allestito – conclude il Comandante – e non esiteremo a sanzionare anche pesantemente chi non rispetta le regole”.

Si ricorda che sono previste multe da 400 a 3000 euro. Ma viene punito col carcere da uno a cinque anni chi è in quarantena perché positivo al coronavirus ed esce intenzionalmente di casa violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione. Sono le sanzioni previste dal nuovo decreto che inasprisce le pene per le misure anti Coronavirus.