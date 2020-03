Petrosino, volontari si prendono cura dei cani di quartiere. Nuova sanificazione in cittÃ 

27/03/2020 17:25:00

Saranno i volontari dell’associazione Guardie Ambientali Trinacria a prendersi cura dei cani di quartiere a Petrosino.

Nel dettaglio, porteranno cibo in giorni e orari stabiliti agli animali che in questo periodo di restrizioni e limitazioni agli spostamenti delle persone rischiano di restare per molti giorni a digiuno. A incaricare l’associazione è stato il Comandante della Polizia Municipale di Petrosino, Giuseppe Pace, di concerto con l'Amministrazione comunale, anche per evitare che la mancanza di cibo possa far diventare aggressivi e pericolosi i cani che sono già stati microchippati e rimessi in libertà sul territorio. I volontari svolgeranno tale servizio il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 18. A tal scopo il comando dei vigili urbani ha consegnato all'associazione 70 chili di croccantini da distribuire ai cani.

“Negli ultimi giorni purtroppo”, afferma il Sindaco Gaspare Giacalone, “abbiamo registrato alcuni abbandoni di cani. I volontari dell’associazione Guardie Ambientali si sono organizzati di concerto con la Polizia Municipale per portare loro da mangiare e non lasciarli morire per strada. Fermo restando che prima si deve sempre pensare alla salute dei cittadini, rimanere a casa e assistere le persone sole e provvedere con beni di prima necessità per chi è in condizioni di povertà anche transitoria a causa della perdita del lavoro, dare supporto psicologico perché comincia a prevalere la disperazione. Tutte cose che stiamo puntualmente facendo in collaborazione con la Caritas, con la Missione Speranza, i volontari della Protezione Civile e i vigili urbani. Restiamo umani e non abbandoniamo nessuno. Perché manco i cani si devono abbandonare, figuriamoci gli esseri umani”.

Intanto nuovo intervento di sanificazione ambientale a Petrosino. Dopo il primo intervento dei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha disposto un secondo intervento che prenderà via oggi. Ad annunciarlo è il Sindaco Gaspare Giacalone: “Cari cittadini, come vi avevo anticipato procederemo con la seconda sanificazione delle scuole, degli edifici pubblici e delle vie cittadine. Abbiamo incluso anche i locali della Caritas, della Missione Speranza e dell’Avis. Nel pomeriggio di venerdì si comincerà con gli edifici, mentre per le vie cittadine dobbiamo aspettare condizioni meteo favorevoli per evitare che la pioggia renda totalmente inefficace l’intervento. Dopo aver visto le previsioni meteo ho insistito per programmare la sanificazione delle vie cittadine per sabato 28 marzo a partire dalle ore 20”