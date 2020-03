Salgono a tre i positivi al coronavirus a Castellammare del Golfo

27/03/2020 07:36:00

A Castellammare del Golfo i positivi al coronavirus adesso sono tre.

«Le autorità sanitarie mi hanno confermato adesso un altro caso di positività al Covid -19. Si tratta di una operatrice sanitaria in buono stato di salute . La signora è in quarantena così come i due cittadini in isolamento da giorni. Auguro una pronta guarigione ai nostri concittadini ».

Lo fa presente il sindaco Nicolò Rizzo che invita ancora la cittadinanza a «rimanere a casa e uscire solo in caso di necessità, non farsi prendere dal panico e rispettare le misure di contenimento uscendo il meno possibile da casa. Unitamente alle autorità sanitarie monitoriamo la situazioni e comunicheremo tempestivamente -conclude il sindaco Nicolò Rizzo- eventuali nuove di rilievo ».