Ancora maltempo in provincia di Trapani. Oggi piove, domani migliora un po'

27/03/2020 06:20:00

Temperature più basse rispetto a quelle a cui eravamo abituati in questi giorni in Sicilia. In provincia di Trapani oggi e domanicieli molto nuvolosi con possibilità di pioggia. Soprattutto oggi sono previsti rovesci nel pomeriggio. Ecco le previsioni.

Venerdì, 27 marzo: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 6.2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13.8°C, la minima di 9.9°C, lo zero termico si attesterà a 1408m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 28 marzo: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14.4°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1660m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.