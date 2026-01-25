Maltempo, nessuna tregua in Sicilia: allerta gialla lunedì 26 gennaio in sei province

25/01/2026 20:04:00

Nessuna pausa dal maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla valido per l’intera giornata di domani, lunedì 26 gennaio.

Saranno sei le province maggiormente esposte ai disagi: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Agrigento.

Il quadro meteo

Le condizioni atmosferiche si presenteranno instabili su tutto il territorio regionale.

Il cielo resterà coperto per gran parte della giornata, con piogge sparse di intensità variabile. In alcune zone non si escludono rovesci più consistenti, seppur di breve durata.

A incidere ulteriormente sul disagio sarà anche un sensibile calo delle temperature, che accentuerà la percezione del freddo soprattutto nelle ore serali e notturne.

Vento forte e raffiche di burrasca

L’elemento più critico sarà però il vento. Le correnti dai quadranti occidentali soffieranno con intensità sostenuta, con raffiche di burrasca lungo le coste di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

Venti forti sono attesi anche nelle aree interne e in prossimità dei rilievi, con possibili disagi alla circolazione, caduta di rami e rischi per strutture leggere e cartellonistica stradale.

Mari agitati

Sul fronte marittimo:

Stretto di Sicilia agitato

altri bacini tra mosso e molto mosso

Chi ha in programma spostamenti via mare o traversate in traghetto è invitato a verificare lo stato dei collegamenti e a rimandare, se possibile, le partenze non urgenti.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile raccomanda massima prudenza, in particolare:

negli spostamenti

nelle attività all’aperto

lungo le aree costiere e nei tratti esposti al vento

Il consiglio è di limitare gli spostamenti nelle ore più critiche e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione delle condizioni meteo.



