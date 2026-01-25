Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
25/01/2026 20:04:00

Maltempo, nessuna tregua in Sicilia: allerta gialla lunedì 26 gennaio in sei province

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-01-2026/1769367969-0-maltempo-nessuna-tregua-in-sicilia-allerta-gialla-lunedi-26-gennaio-in-sei-province.jpg

Nessuna pausa dal maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla valido per l’intera giornata di domani, lunedì 26 gennaio.

Saranno sei le province maggiormente esposte ai disagi: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Agrigento.

 

Il quadro meteo

 

Le condizioni atmosferiche si presenteranno instabili su tutto il territorio regionale.
Il cielo resterà coperto per gran parte della giornata, con piogge sparse di intensità variabile. In alcune zone non si escludono rovesci più consistenti, seppur di breve durata.

A incidere ulteriormente sul disagio sarà anche un sensibile calo delle temperature, che accentuerà la percezione del freddo soprattutto nelle ore serali e notturne.

 

Vento forte e raffiche di burrasca

 

L’elemento più critico sarà però il vento. Le correnti dai quadranti occidentali soffieranno con intensità sostenuta, con raffiche di burrasca lungo le coste di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

Venti forti sono attesi anche nelle aree interne e in prossimità dei rilievi, con possibili disagi alla circolazione, caduta di rami e rischi per strutture leggere e cartellonistica stradale.

 

Mari agitati

 

Sul fronte marittimo:

  • Stretto di Sicilia agitato
  • altri bacini tra mosso e molto mosso

Chi ha in programma spostamenti via mare o traversate in traghetto è invitato a verificare lo stato dei collegamenti e a rimandare, se possibile, le partenze non urgenti.

 

Le raccomandazioni

 

La Protezione Civile raccomanda massima prudenza, in particolare:

  • negli spostamenti
  • nelle attività all’aperto
  • lungo le aree costiere e nei tratti esposti al vento

Il consiglio è di limitare gli spostamenti nelle ore più critiche e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione delle condizioni meteo.



Meteo | 2026-01-24 17:54:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/pioggia-e-forte-vento-allerta-meteo-per-domani-in-sicilia-250.jpg

Pioggia e forte vento: allerta meteo per domani in Sicilia

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di domani, domenica 25 gennaio 2026.Per la giornata di domenica è prevista allerta gialla sul territorio...







Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...