Coronavirus, stanno meglio due pazienti di Alcamo e Salemi. Nuovo caso a Campobello

27/03/2020 16:45:00

Nell'attesa di avere i dati aggiornati sull'avanzare dell'epidemia in Sicilia e in provincia di Trapani, arrivano alcune notizie importanti. La prima riguarda il fatto che, dopo il paziente di Marsala, anche altri due pazienti, i primi due casi di Alcamo e Salemi, non sono più in intubazione. Anche i due pazienti, quindi, respirano da soli. Si tratta, lo ricordiamo, del funzionario dell'Asp di 56 anni, e del paziente di Salemi, oggi zona rossa, di 63 anni.

Questo significa che si sono liberati dei posti per futuri malati e, di questo passo, l'epidemia sembra gestibile, purché tutti rispettiamo le prescrizioni di questo periodo d'emergenza. La prima e la principale è: stare a casa.

Si registra invece un secondo caso di coronavirus a Campobello di Mazara.