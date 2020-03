Torna l'ora legale. Stanotte lancette avanti di un'ora

28/03/2020 15:00:00

Nell'Italia del Coronavirus, arriva anche il momento dell'Ora Legale.

Domenica 29 marzo 2020, le lancette vanno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Diremo addio all'ora solare, e quel giorno dormiremo un'ora in meno, ma avranno inizio le giornate più lunghe. Lo scorso anno si era parlato dei abolire il cambio tra ora solare e ora legale, ma l'Italia ha rifiutato, inviando a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni.

L'Ue ha abolito l'obbligo di spostare le lancette a partire dal 2021, con i Paesi che potranno scegliere in autonomia il proprio fuso orario. In ogni caso, ricordiamoci di spostare le lancette.