Coronavirus, Castelvetrano: chiuso il laboratorio di analisi dell'ospedale

28/03/2020 08:51:00

Chiuso il laboratorio di analisi dell'ospedale di Castelvetrano. Una delle persone risultate positive a Castellammare del Golfo, infatti, è un tecnico di laboratorio. Positivo anche un operatore socio sanitario.

A Castelvetrano, ufficialmente, secondo i dati forniti dal Sindaco Enzo Alfano, c'è un caso positivo e otto persone in quarantena obbligatoria in attesa del tampone. 135 sono le persone in quarantena volontaria, perchè rientrate dal Nord.

È risultato positivo il tampone fatto a un pensionato 80enne di Campobello di Mazara che si trova ricoverato presso l’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.