Marsala, da lunedÃ¬ sospesa la linea bus per l'Ospedale "Paolo Borsellino"

28/03/2020 16:39:00

Da Lunedì si sospende la linea di trasporto bus per l’Ospedale di Marsala. Il “Paolo Borsellino”, così come ha disposto il Governo Regionale, da oggi è un Covid-Hospital, integralmente utilizzato per i soggetti affetti da Coronavirus. Pertanto, tutti i pazienti ricoverati a Marsala per altre patologie saranno dimessi o trasferiti in altre strutture della provincia.

Tenuto conto che all’Ospedale di contrada Cardilla non potrà essere accettato nessuno ricovero all’infuori dei pazienti con sintomatologia riconducibile al Coronavirus, il servizio SMA - terminato il turno odierno - sospenderà le corse bus in partenza per il “Paolo Borsellino”.