Coronavirus, positivo un bambino di Campobello di Mazara

28/03/2020 09:24:00

E' il più giovane contagiato da coronavirus in provincia di Trapani. E' un bambino di Campobello di Mazara. Per lui il tampone è positivo. Attualmente il bambino si trova presso una struttura sanitaria in provincia di Messina a Troina (ne parliamo qui). A confermare il caso di contgio è stata la mamma.

La famiglia non ha contatti con il bambino da fine Febbraio.

Nell'epidemia di COVID-19 in corso si rileva un numero di infezioni tra i bambini e i ragazzi di gran lunga inferiore rispetto a quanto avviene in altri contesti epidemici. L'età media dei contagi nel nostro paese è di 62 anni.

In Italia si contano tra i bambini 0-9 anni 428 infezioni (tutte con effetti lievi) pari allo 0,6% del totale, mentre nella fascia di età 10-19 anni sono 512, pari allo 0,7% del totale.

Fino a oggi non risulta alcun ricovero in terapia intensiva di pazienti sotto i 20 anni. L'unico decesso registrato nella fascia di età compresa tra 0 e 30 anni è di un ragazzo di 26 anni, il capo scout di Predappio, che presentava delle patologie pregresse.