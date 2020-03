Il Coronavirus in provincia di Trapani. Da oggi a Marsala il Covid Hospital

28/03/2020 06:00:00

La provincia di Trapani ha il suo “Covid Hospital”, un ospedale interamente dedicato ai pazienti positivi al Coronavirus. E’ l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala che da oggi (dopo giorni di polemiche) accoglierà soltanto pazienti Covid.

Una trasformazione che stravolge certamente il nosocomio marsalese. Nel frattempo aumentano, salendo a 55, i casi positivi in provincia di Trapani. In realtà sarebbero 61, comunica la Regione Siciliana, ma per diversità di tempi nella lavorazione dei dati a Trapani ci si è fermati a 55 nel conteggio.

Dato importante è però che due pazienti stanno meglio e respirano da soli.



I DATI

Sono 55 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica l'Asp di Trapani nel quotidiano report provinciale.

I dati indicano un aumento dei positivi ad Alcamo. Ieri i positivi erano 53. Al conto si sono aggiunti, appunto, due nuovi contagiati di Alcamo.

I contagiati sono così distribuiti nelle diverse città: Alcamo 12; Castelvetrano 2; Erice 1; Valderice 1; Marsala 6; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 9; Campobello di mazara 3; Castellammare del Golfo 1.

Sono 24 le persone ricoverate, 12 a Trapani e 12 a Marsala. Sono stati effettuati in totale 1002 tamponi.



MARSALA DIVENTA COVID HOSPITAL

L'ospedale di Marsala diventa “Covid Hospital”, saranno ricoverati solo pazienti con sintomi riconducibili al Coronavirus.



Da oggi il Paolo Borsellino comincerà la trasformazione in “Covid Hospital”. Significa che tutti i ricoverati non Covid verranno dimessi e trasferiti in altre strutture.



Da oggi nessun ricovero verrà accettato all'infuori dei pazienti che presentano sintomatologia riconducibile al Coronvirus. Inoltre, stando alla circolare inviata, la centrale operativa del 118 non porterà più pazienti non affetti da patologie riconducibili al Covid al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala. Il piano prevede quindi la dimissione di tutti i pazienti ricoverati (ad eccezione dei contagiati) e per quelli non dimissibili il trasferimento in altri ospedali della provincia di Trapani entro una settimana.

DUE CONTAGIATI MIGLIORANO

dopo il paziente di Marsala, anche altri due pazienti, i primi due casi di Alcamo e Salemi, non sono più in intubazione. Anche i due pazienti, quindi, respirano da soli. Si tratta, lo ricordiamo, del funzionario dell'Asp di 56 anni, e del paziente di Salemi, oggi zona rossa, di 63 anni.

Questo significa che si sono liberati dei posti per futuri malati e, di questo passo, l'epidemia sembra gestibile, purché tutti rispettiamo le prescrizioni di questo periodo d'emergenza. La prima e la principale è: stare a casa.