Coronavirus, quattro nuovi casi a Salemi, due casi sospetti a Marsala

29/03/2020 18:51:00

Altri quattro nuovi casi di coronavirus a Salemi. Lo comunica il Sindaco, Domenico Venuti, che si trova a gestire la situazione più difficile, dato che la sua città è stata dichiarata "zona rossa". Venuti ha anche rivolto un videomessaggio ai suoi concittadini, che potete vedere in fondo a questo articolo. Venuti si lamenta perchè ci sono ritardi nella consegna dei kit per fare i tamponi: "Non è tollerabile", dice.

Ieri il Sindaco ha chiesto lo stato di calamità.

Sale a diciotto il numero dei pazienti positivi al Covid-19 a Salemi.

E a Marsala, dove da ieri l'ospedale è dedicato solo al Covid, si registrano altri due casi sospetti di coronavirus, persone, cioè, che hanno avuto delle crisi respiratorie, e che sono state ricoverate con l'ambulanza, in attesa dell'esito del tampone.