Coronavirus, il punto e le iniziative del Comune di Trapani per fronteggiare l'emergenza

30/03/2020 18:19:00

Il Comune di Trapani fa il punto sulle azioni avviate, in collaborazione con il responsabile del Centro operativo comunale, in materia di interventi socio-assistenziali.

“La grave crisi socio sanitaria sta generando purtroppo, oltre a nuovi ammalati, anche "nuovi poveri – dice il sindaco Giacomo Tranchida - Occorre intervenire immediatamente sia per tutelare la salute, grazie all'impegno assai rischioso del personale medico para-medico negli Ospedali e dei Medici di Famiglia, sia per fronteggiare le nuove emergenze sociali”

Ed è proprio in questa direzione l'ulteriore corsa del Dirigente Servizi Finanziari, Petrusa e del suo Staff, per approntare comunque “il bilancio previsionale - già atteso dal Consiglio comunale, anche per le deliberazioni da remoto - onde liberare risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili e nell'atteso accredito di quelle stanziate dai Governi nazionali e regionali.

A tale sforzo collettivo ed unitario partecipano comunque, anche in smart working, tutti i dipendenti comunali, per cominciare dal personale e dai Volontari della Protezione Civile e dell'Assistenza Sanitaria, dispiegati in seno al coordinamento della Protezione Civile Comunale guidata ad interim dall'architetto Canale, coadiuvata dal Responsabile Roberto Brucato, e lo Staff Sindaco coordinato dal Rita Scaringi in particolare.

“Anche nel comparto Ecologia-Servizio Idrico – spiega il primo cittadino - si lavora senza sosta per assicurare, oltre al gravoso impegno sul fronte della sanificazione ciclica nel territorio garantita dal lavoro encomiabile degli operatori ecologici, i servizi di RD "differenziata" a servizio dei cittadini in quarantena. Su strada prezioso è il lavoro del Corpo dei Vigili Urbani guidati dal V. Com Mario Bosco, unitamente a quello di tutte le forze di Polizia coordinate dal Prefetto Dott. Ricciardi e dal Questore Dott. La Rosa che continuano ad assicurare anche assistenza ed ogni tipo di supporto alla nostra comunità provinciale”.

Negli uffici, comunque e per quanto possibile rispetto agli inevitabili rallentamenti operativi, non si fermano i settori dei Lavori Pubblici guidati dall'ing Eugenio Sardo, e tutti gli altri segmenti comunali, dall'Anagrafe al Personale, ed ancora, nell'alveo delle propulsive azioni messe in campo dal Segretario Generale Spataro.

“E però, a nome di tutta la Giunta, impegnata operativamente anche in remoto,- aggiunge l’assessore Vincenzo Abbruscato - vogliamo sottolineare lo straordinario impegno posto in essere già nelle decorse e dure settimane da tutte le donne, i giovani e gli uomini della Trapani Rete solidale dei Volontari dell’Oratorio Salesiano, del Volontariato Vincenziano, dei Servi di Gesù povero di Suor Maria Goretti Associazione Misericordia e poi ancora tutti i Sacerdoti ed in primis il Vescovo Fragnelli per il conforto spirituale, oltre le comunità Parrocchiali e i Gruppi Famiglia) e anche dell'Associazione ne Elpis Nave Ospedale”.

“Abbracciamo anche – aggiunge - quanti, tanti, in maniera individuale o in gruppo, club service, ditte e "anonimi donatori" stanno supportando - con la importante donazione di risorse finanziarie (e tra queste la colletta promossa da Giovani e Associazioni), Dispositivi di Sicurezza e Apparecchiature sanitarie - lo sforzo dell'ASP di Trapani”.

In questo fronte unitario di guerra ci piace ringraziare tanti altri cittadini per le generose donazioni di derrate alimentari nell'ambito della iniziativa "Carrelli Trapani Solidale" distribuiti nei vari Supermercati, e tra questi l'importante fornitura da parte del gruppo DECO Supermercati. A questo sforzo solidale siamo convinti aderiranno anche altri, e ringraziamo sin da adesso i panificatori - già alcuni non fanno mancare il loro aiuto - e gli ortofrutticoli.

Per Tranchida “questa solidarietà diffusa e partecipata fa da contraltare a chi continua in maniera, anche ridicola, a sfornare risibili interrogazioni e interpellanze e anche sui social a fomentare malessere, disinformando l'opinione pubblica o, ancor peggio, alimentando tensioni dai risvolti imprevedibili”.

Frattando, da domani la Giunta proverà a mettere insieme ulteriori disponibili risorse comunali per potenziare l'assistenza per le famiglie richiedenti dei generi di prima necessità alimentare, già avviata da settimane e che ha assicurato un primo supporto ad oltre 100 famiglie (azione diretta Comune - Croce Rossa Italiana) oltre alle altre centinaia di famiglie già assistite e supportate nelle loro necessità primarie dai partner Trapani Rete solidale