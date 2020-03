Castellammare del Golfo, secondo intervento di sanificazione del territorio

31/03/2020 22:42:00

Dalle ore 20 è in corso a Castellammare del Golfo il secondo intervento di sanificazione ambientale avviato ieri pomeriggio e che riguarderà in particolare il centro cittadino. Il sindaco Nicolò Rizzo invita a la cittadinanza a chiudere porte e finestre e non lasciare fuori alimenti, panni stesi ed animali.

Si tratta del secondo intervento tra le misure previste per contenere la diffusione del coronavirus. Il sindaco Nicolò Rizzo precisa che «saranno effettuati altri due interventi di sanificazione in date che saranno comunicate successivamente. Quello di stasera è il completamento del secondo intervento di disinfezione avviato ieri sera, lunedì 30 marzo, con specifici prodotti indicati dal ministero della Salute per tentare di arginare il diffondersi del virus Covid-19. Invito la cittadinanza a prendere le dovute precauzioni facendo attenzione agli animali domestici e non lasciando all’esterno panni stesi e alimenti. Chiedo ancora con forza ai cittadini di rimanere sempre a casa, uscire solo per l'acquisto di alimentari e farmaci e –conclude il sindaco Nicolò Rizzo- osservare le misure anti contagio da coronavirus».