PovertÃ : 100 milioni dalla Regione Siciliana ai Comuni. Ecco quanto spetta

31/03/2020 20:01:00

Cento milioni di euro dalla Regione Siciliana per consentire alle famiglie disagiate di accedere all'assistenza alimentare. Lo ha deciso il governo Musumeci, riunito in mattinata a Palazzo Orleans, in seduta straordinaria e urgente.

"Si tratta di una prima necessaria risposta che vogliamo dare per consentire a migliaia di famiglie siciliane, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari. Speriamo che arrivino prestissimo anche gli interventi dello Stato, da me più volte sollecitati. In queste settimane di paralisi - aggiunge il governatore - sono cresciuti a dismisura nella nostra Isola i nuclei familiari più fragili e maggiormente disagiati, quelli cioè che stanno soffrendo più di tutti la perdurante crisi dovuta all'emergenza Coronavirus. Famiglie che in parte si aggiungono alle altre 450 mila dichiarate povere in Sicilia, secondo i dati dell’Istat.

Le risorse verranno assegnate, in più tranche, a tutti i Comuni, che nella distribuzione - si legge nella delibera - dovranno prestare particolare riguardo “alle nuove povertà determinate dalle famiglie che non percepiscono più alcun reddito, compreso quello di cittadinanza, e alcuna altra assistenza economica o sanitaria”.

Ecco le cifre per la provincia di Trapani. Dopo il nome del Comune è indicata la popolazione secondo l'ultimo censimento, e la cifra.

TP 81001 Alcamo 45190 903.800,00 €

TP 81002 Buseto Palizzolo 2919 58.380,00 €

TP 81003 Calatafimi-Segesta 6495 129.900,00 €

TP 81004 Campobello di Mazara 11745 234.900,00 €

TP 81005 Castellammare del Golfo 15158 303.160,00 €

TP 81006 Castelvetrano 31151 623.020,00 €

TP 81007 Custonaci 5496 109.920,00 €

TP 81008 Erice 27465 549.300,00 €

TP 81009 Favignana 4337 86.740,00 €

TP 81010 Gibellina 3981 79.620,00 €

TP 81011 Marsala 82640 1.652.800,00 €

TP 81012 Mazara del Vallo 51553 1.031.060,00 €

TP 81013 Paceco 11221 224.420,00 €

TP 81014 Pantelleria 7702 154.040,00 €

TP 81015 Partanna 10337 206.740,00 €

TP 81016 Poggioreale 1478 29.560,00 €

TP 81017 Salaparuta 1639 32.780,00 €

TP 81018 Salemi 10532 210.640,00 €

TP 81019 Santa Ninfa 4969 99.380,00 €

TP 81020 San Vito Lo Capo 4767 95.340,00 €

TP 81021 Trapani 67531 1.350.620,00 €

TP 81022 Valderice 12113 242.260,00 €

TP 81023 Vita 1946 38.920,00 €

TP 81024 Petrosino 8127 162.540,00 €

Qui l'elenco completo con tutte le province siciliane.