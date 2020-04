Coronavirus, in provincia di Trapani pochi casi. Anche perché mancano i tamponi ...

03/04/2020 06:00:00

Aumentano di poco i positivi al Coronavirus. Ma è anche vero che sono stati fatti una manciata di tamponi negli ultimi giorni.

Ma come? Non aveva detto l’Asp che ci sarebbe stato un centro per i tamponi all’Ospedale di Marsala che avrebbe potuto esaminare 100 tamponi al giorno? Eppure i test per il Covid non vengono fatti, praticamente. Nell’ultimo aggiornamento dell’Asp di ieri sera si parla di 73 positivi, due in più rispetto al giorno prima. Ma sono stati fatti soltanto 15 tamponi in più rispetto a mercoledì. Il rapporto tamponi effettuati-positivi non è certamente tra i migliori. E' anche vero che in Sicilia c'è il problema della mancanza dei reagenti per poter effettuare i tamponi e verificare dunque la possibile positività al coronavirus.



I DATI

Al momento in provincia di Trapani ci sono 73 positivi al Coronavirus, così distribuiti.

Ad Alcamo 14 ; a Castelvetrano 5; Erice 2; Valderice 7; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1

Sono 25 le persone ricoverate. In particolare 12 a Trapani, di cui uno in terapia intensiva e 11 in reparto Covid. A Marsala sono 13: in2 Terapia Intensiva 2, 3 in Terapia Sub Intensiva 3 e in Covid 8. Si sono registrati 2 decessi.

I dati forniti dall’Asp differiscono da quelli regionali. La Regione ha comunicato 78 casi in provincia di Trapani, nel conto sono inseriti tre pazienti ricoverati negli ospedali provinciali ma non residenti nel territorio trapanese e i due decessi.

In totale tamponi effettuati 1385. In un giorno sono stati effettuati soltanto 15 tamponi.

RUGGIRELLO HA I SINTOMI DEL COVID

Paolo Ruggirello è in carcere, e ha i sintomi del Covid-19, l'influenza da coronavirus. Per lui i legali hanno chiesto la scarcerazione. Attualmente Ruggirello è detenuto nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere. Tuttavia il giudice ha respinto la richiesta. Secondo i medici del carcere, infatti, i sintomi influenzali di Ruggirello non sono tali da fare sospettare un caso di possibile di coronavirus e può pertanto essere curato nella struttura penitenziaria, senza bisogno di alcun tampone.

Paolo Ruggirello, in carcere per concorso in associazione mafiosa da più di un anno, arrestato nell'ambito dell'operazione "Scrigno" sui rapporti tra mafia, politica e imprese in provincia di Trapani, è l'imputato più famoso nel processo che doveva aprirsi tra qualche giorno, l'8 Aprile. Ma per Ruggirello, ex deputato regionale, e per tutti gli altri ci sarà un rinvio, data l'emergenza legata al coronavirus.



MARSALA, LA GIUNTA DONA L’INDENNITA’

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e tutti gli assessori della Giunta hanno deciso di donare l'importo della loro indennità di Marzo, che ammonta a 21.000 euro, in beneficenza, per aiutare le famiglie disagiate messe in crisi dall'emergenza coronavirus.

BOLOGNA. Con un esposto di sei pagine, presentato alla Procura di Trapani, Giuseppe Bologna ha denunciato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, accusandolo di aver diffuso il contagio del Covid 19 in tutto il territorio nazionale. Sicilia, compresa. Ne parliamo qui.