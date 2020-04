I dati, le previsioni, i soldi. Il Coronavirus in Sicilia e in provincia di Trapani

07/04/2020 06:00:00

Cala ancora l'onda del coronavirus in Sicilia. E mentre Governo regionale e Comuni tentano di mettersi d’accordo su come distribuire bonus spesa ai cittadini in difficoltà, esce uno studio dell'Università di Palermo che non deve far abbassare la guardia. L'epidemia di Coronavirus terminerà in Sicilia prima che altrove.

In provincia di Trapani? Siamo a quota cento. E all'ospedale di Marsala si tenta di rimettere le cose a posto con il pronto soccorso.



LO STUDIO - Lo ha realizzato il Dipartimento di scienze economiche, aeziendali e statistiche dell’università di Palermo, che ha elaborato un modello statistico che prova a dare una risposta su quanto finirà l'epidemia sull'Isola.

Secondo quanto messo a punto dagli studiosi il risultato - che va comunque preso solo come uno studio -, perché è impossibile sapere di preciso quando finirà un'epidemia, la Sicilia uscirà prima delle altre regioni del Sud e prima di tutte le altre regioni italiane.

Entro la fine della settimana il numero medio di nuovi contagiati al giorno dovrebbe scendere a 20 e si dovrebbe arrivare a 10 entro il 15 (precisamente tra l’8 e il 15).

Alla base della ricerca ci sono sempre i dati forniti dalla protezione civile e quella del team – composto da Andrea Consiglio, Vito Muggeo, Gianluca Sottile, Vincenzo Genova, Giorgio Bertolazzi e Mariano Porcu.

La Sicilia, quindi, dove l’andamento della diffusione del Covid-19 è stato molto più lento che altrove, in base al modello statistico, dovrebbe, dunque, registrare prima del resto del Paese una diminuzione evidente dei contagi.



COSA DICONO I DATI SICILIANI?

Ieri sono stati effettuati ben 1560 tamponi, e i positivi sono risultati 52. I positivi, pertanto, in totale, sono 2046. Ci sono 7 morti in più. Due positivi su tre sono a casa. Scendono i malati in terapia intensiva: sono 74.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 23.464 (+1.560 rispetto a domenica).

Di questi sono risultati positivi 2.046 (+52), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.815 persone (+41), 108 sono guarite (+4) e 123 decedute (+7).

Degli attuali 1.815 positivi, 637 pazienti (+5) sono ricoverati - di cui 74 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.178 (+36) sono in isolamento domiciliare.

BONUS SPESA DELLA REGIONE. CI SONO I PRIMI INTOPPI

Ci sono degli intoppi per il trasferimento dalla Regione ai Comuni dei fondi destinati a finanziare i buoni spesa ai cittadini caduti in stato di povertà per via dell’emergenza Coronavirus.

I Comuni stanno utilizzando per i primi buoni spesa i fondi propri e i 45 milioni di euro stanziati dallo Stato. Questi ultimi utilizzabili con procedure più agili rispetto a quanto preventivato dalla Regione su cui si è avuto un momento di frattura con l’Anci, l’associazione dei comuni. Solo da maggio i Comuni potranno erogare una parte dei 100 milioni di euro messi sul tavolo da Musumeci, ma con regole diverse. L’Anci ha detto alla Regione, infatti, che fin quando non si supereranno alcuni paletti è meglio tenere i soldi dove sono.

Dalla scorsa settimana i sindaci hanno cominciato l’iter per erogare i bonus. Ogni sindaco può spendere quei soldi direttamente o tramite associazioni di volontariato, i Comuni possono quantificare come vogliono, in maniera diversa gli aiuti e non ci sono particolari obblighi di rendicontazione. I beneficiari dovranno esibire un’autocertificazione per ottenere l’assegno.



Ci sono sostanziali differenze di utilizzo tra i fondi statali e quelli regionali per i Comuni. Per i utilizzare i fondi regionali ogni Comune dovrà pubblicare online un bando, con un modello prestampato fornito dalla Regione, che dovrà essere compilato e presentato dai richiedenti del sussidio per certificare il proprio stato di povertà. Ma c’è una grande differenza rispetto a quanto fatto dai Comuni in questi giorni. Perchè la Regione vuole imporre che i beneficiari del bonus non abbiano alcun reddito o ammortizzatore sociale attivo: “non devono aver percepito reddito di cittadinanza, naspi, Rei, assegni di mobilità, cassa integrazione o pensione e non devono avere rendite”. I Comuni invece in questi giorni stanno distribuendo bonus, anche piccoli, anche a chi percepisce redditi minimi, tra i 400 e i 560 euro.

Il decreto della Regione prevede anche 5 diverse fasce di bonus: 300 euro per i single, 400 per le coppie, 600 per le famiglie di tre membri, 700 per i nuclei di 4 componenti e 800 euro per chi conta 5 o più familiari.

Fasce diverse rispetto a quelle stabilite dai Comuni per i sussidi nazionali.

La Regione inoltre impone una rendicontazione puntuale, su cui l’Anci ha fatto sentire il proprio disappunto.

Con il documento dell’Anci “i sindaci chiedono che “l'erogazione delle somme ai Comuni avvenga solo dopo i chiarimenti richiesti. E ciò anche in attesa delle intese con la Protezione Civile nazionale, l'Agenzia della Coesione e la Commissione Europea”.

E IN PROVINCIA DI TRAPANI?

Il virus cammina lentamente anche in provincia di Trapani. Mentre all’ospedale di Marsala si cerca di correre ai ripari ad una iniziale “distrazione” con il punto d’emergenza del “Paolo Borsellino, diventato Covid Hospital. Oggi su Tp24 raccontiamo di come ci si sta attrezzando e delle infinite polemiche sul pronto soccorso.

Nel frattempo quali sono i dati sui contagi?

Per la Regione i malati in provincia sono 100, l'Asp invece ne dichiara 94, questo perchè ci sono 6 malati che in realtà sono residenti altrove.

Andiamo al dettaglio. Questi i malati per città: Alcamo 16 ; Castelvetrano 7; Erice 5; Valderice 8; Marsala 10; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3

I ricoverati 24, di questi 10 sono a Trapani, nel reparto Covid dell'ospedale, e 14 a Marsala, dei quali 4 in terapia intensiva, 2 in terapia sub intensiva, e 8 nel reparto covid.

Il guarito rimane sempre uno. I morti sono tre. Totale tamponi effettuati: 1763, un centinaio in più di domenica.

CALTANISSETTA. Abbiamo visto in queste giorni come le Asp in Sicilia siano bravissime a complicarsi da sole la vita, ai tempi dell'emergenza coronavirus. Ed è singolare la vicenda che è accaduta a Caltanissetta: l'Asp locale ha assunto un giovane, un operatore socio sanitario, che per prendere servizio è tornato dal Nord Italia, dove era emigrato. Dopo la quarantena iniziale, l'uomo ha cominciato a lavorare, e si è scoperto che aveva contratto il coronavirus... Qui la storia.

SOLIDARIETA'. Continuano le inziative per aiutare chi è in difficoltà. Qui raccontiamo la donazione dei supermercati Decò.