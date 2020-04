Studenti Erasmus in Spagna, Lo Curto: "Regione e Protezione Civile li facciano rientrare"

08/04/2020 18:00:00

Sono ancora tanti gli studenti siciliani del Progetto Erasmus bloccati in Spagna. Sulla vicenda interviene la deputata marsalese Eleonora Lo Curto che sollecita il Governo regionale affinché assieme con la Protezione Civile si attivi con un ponte aereo per farli rientrare a casa. Qui la nota:

“Il Governo regionale si occupi del rientro in Sicilia di numerosi studenti che si trovano a Valencia ed in altre città spagnole per il progetto Erasmus. Giulia, una studentessa palermitana, ha lanciato un appello sui social denunciando come sia impossibile volare senza scalo da Valencia a Palermo, rappresentando anche il rischio, oltre ai costi, di dover pernottare una notte a Roma dove, tra l’altro, gli alberghi sono chiusi a causa dell’emergenza Covid-19. Occorre predisporre un volo con la Protezione civile regionale e nazionale per far tornare in Sicilia, in condizioni di sicurezza sanitaria, gli universitari che si trovano in Spagna. Confido nella sollecitudine del presidente Musumeci affinché questi giovani corregionali, che già hanno osservato la quarantena in Spagna, possano raggiungere rapidamente la Sicilia, lasciando un Paese in cui la pandemia sta assumendo proporzioni davvero preoccupanti”.