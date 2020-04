Coronavirus. Lâ€™Unicef nella cordata solidale dellâ€™Associazione dei Comuni

08/04/2020 08:00:00

Anche UNICEF Italia si è unito alla “cordata solidale” avviata da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la raccolta fondi che viene promosso attraverso il sito www.fermiamoilcovid.it.

Già destinati 500.000 euro dei fondi raccolti finora all’acquisto di materiale sanitario di prima necessità come tamponi, respiratori e mascherine. Altri fondi saranno presto destinati sia ad interventi locali con carattere d’urgenza sia ad attività centralizzate.

A tal proposito è possibile effettuare una donazione tramite il sito web www.unicef.it/coronavirus

"In questo momento così difficile per le famiglie e tutti noi, in Italia e nel mondo, Unicef Italia mette a disposizione delle famiglie, bambini e adolescenti una serie di proposte e suggerimenti; come parlare con i propri bambini e svolgere insieme attività creative; consigli e informazioni utili per i ragazzi: inoltre giochi, fiabe sonore, favole animati e altro ancora, basta collegarsi al sito www.unicef.it/coronavirus." ha dichiarato la Presidente provinciale Unicef Mimma Gaglio.

Nei giorni scorsi sono arrivati aiuti concreti da parte dell’UNICEF all'Italia come maschere chirurgiche, guanti chirurgici e per test, tute e occhiali protettivi, mascherine, camici e termometri.