Sicilia, il bando per il contributo straordinario per l'affitto degli studenti fuori sede

16/04/2020 21:31:00

Ecco il bando della Regione per gli studenti fuorisede siciliani, per pagare l'affitto in questi mesi di emergenza da coronavirus.

Lo potete scaricare qui.

È stato pubblicato da pochi minuti ed è indirizzato agli studenti siciliani fuorisede che hanno subito disagi economici a causa dell’emergenza coronavirus. Con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale Roberto Lagalla, descritto la struttura del bando. Un bando molto atteso, come afferma lo stesso assessore, per gli studenti e le famiglie provate dalla pandemia.

Sette i milioni di euro destinati dalla Regione agli studenti fuorisede, così suddivisi: 4 da destinare a studenti universitari residenti in Sicilia e domiciliati per studio in altre sedi accademiche in Italia ed all’estero e 3 a favore di studenti universitari residenti e domiciliati in Sicilia che hanno richiesto il contributo alloggio agli ERSU siciliani per l’anno 2019/2020 e che sono risultati nelle relative graduatorie “idonei”, ma non assegnatari del contributo richiesto.



A occuparsi dell’elaborazione delle domande e della successiva distribuzione dei fondi saranno gli ERSU di Palermo (delegato alle pratiche relative agli studenti che si trovino in altre regioni italiane) e Catania (delegato alle pratiche degli studenti siciliani all’estero).



Le domande potranno essere presentate a partire dalla fine di aprile ed entro la metà del mese di maggio. All’interno del video pubblicato su Facebook, l’assessore Lagalla ha spiegato come verranno distribuiti i fondi. Priorità agli studenti che si trovano ancora presso le loro sedi di domicilio accademico fuori dall’Isola avranno la priorità nell’accesso ai benefici, mentre coloro i quali siano rientrati in Sicilia dopo l’emergenza possono presentare domande, ma questa sarà esaminata dopo la prima graduatoria. Il requisito fondamentale, oltre a quelli già indicati, è il limite del reddito ISEE, in modo tale da garantire maggiore equità nella distribuzione.

Per gli studenti fuorisede che frequentano università siciliane e che attualmente pagano l’alloggio, invece, la procedura è molto più semplice: gli ERSU siciliani procederanno a scorrere le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del contributo alloggio e, a fronte della presentazione del contratto di alloggio, saranno remunerati di conseguenza. Ulteriori informazioni vengono riportate dall’assessore stesso e nel bando.