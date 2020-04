Boom di tamponi in Sicilia, aumentano i guariti. Virus fermo nel Trapanese

22/04/2020 06:00:00

“Dal 4 maggio partiremo con un programma nazionale di riapertureche tenga però conto delle peculiarità territoriali”. Lo ha detto ieri alla Camera il premier Giuseppe Conte.

Non ci saranno fughe in avanti delle regioni. Ma quello che ha fatto intendere il premier è che regioni con curve di contagio basse potranno avere qualche deroga in più delle regioni più colpite dal Coronavirus. In questo senso la Sicilia spera di poter essere tra le prime ad uscire dall’emergenza, come testimoniano anche i dati. Spera che dal 4 maggio ci saranno quelle riaperture utili per far ripartire l’economia di una regione già disastrata di suo. Le regioni faranno le proprie proposte, il governo nazionale in settimana avrà pronto il piano. Nel frattempo in Sicilia si registra il record di tamponi in un giorno, oltre 3700.

Nonostante questo la curva tiene botta, ci sono 76 nuovi positivi al Covid, ma aumentano i guariti e diminuiscono i ricoverati. In provincia di Trapani su un centinaio di tamponi fatti ieri soltanto uno è risultato positivo. Una percentuale, quella dell’un percento, ben al di sotto della media nazionale. Arriva anche nel Trapanese la questione dei casi sospetti di covid nelle Rsa. Ma gli allarmi lanciati ieri si sono rivelati infondati. Si aspettano però i tamponi. Nel frattempo in Sicilia è polemica per i ritardi nei pagamenti delle casse integrazioni. L’Inps regionale tenta di correre ai ripari.



ALLARME NELLE RSA?

sono negativi i test sierologici eseguiti nelle Rsa Bonifato di Alcamo e i tamponi nella Rsa Molara di Palermo.

A comunicarlo con una nota è il Presidente della Rsa Bonifato e della Rsa Molara Francesco Ruggeri al quale è stato comunicato per le vie brevi il risultato dei test dal Dott.Gaspare Canzonieri direttore del dipartimento di prevenzione dell ASP di Trapani e dal Dott.Giuseppe Termini dell ASP 6 di Palermo.

A Marsala si attendono i tamponi su 5 operatori dell’Rsa Morana. Ieri erano circolate ipotesi allarmistiche di un possibile focolaio all’interno della struttura di via Trapani sulla presenza di positivi al Coronavirus. Ma le cose non sono esattamente così.

Sono cinque le persone positive ai test sierologici che non accertano però che si è malati di Covid 19. Per quello serve il classico tampone. Sono pertanto solo casi sospetti di coronavirus. Adesso si attende il tampone da parte dell'Asp per avere subito i risultati ed eventualmente convalidare il risultato del test. Tutti gli altri sono negativi.

La clinica, nell'attesa, ha ulteriormente rafforzato i controlli di sicurezza. Va precisato che si tratta della struttura di Via Trapani, che è chiusa al pubblico già da fine Febbraio. I pazienti non hanno contatto con l'esterno, e vedono i parenti da più di un mese solo grazie a degli smartphone messi a disposizione dalla struttura per le videochiamate. Anche i circa 40 operatori, sono sottoposti a rigidi controlli.



I DATI TRAPANESI

Un centinaio di tamponi in più rispetto a ieri. Attuali positivi al Coronavirus stabili. In provincia di Trapani è ferma l'evoluzione dell'epidemia. Sono ancora 94, secondo quanto comunica l'Asp di Trapani, gli attuali positivi al Covid 19. C'è un nuovo positivo, ma anche una persona guarita nelle ultime 24 ore.

Sono così distribuiti nelle città: Alcamo 21; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13.

Sono sempre sette le persone ricoverate, tutte al Covid Hospital di Marsala, di questa una si trova in Terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.525 tamponi. I Test sierologici su personale sanitario sono stati 2.603.

5 le persone decedute. I guariti e dimessi sono 23; invece ci sono 6 trasferiti a Villa Zina in attesa di negativizzazione.

I DATI SICILIANI

Ci sono molti più positivi al Coronavirus in Sicilia. Ma è anche vero che sono stati fatti il doppio dei tamponi. Continuano ad aumentare i guariti, sempre meno persone ricoverate.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 55.093 (+3.720 rispetto a lunedì).

Di questi sono risultati positivi 2.835 (+76, ma su quasi quattromila tamponi processati), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.259 persone (+49), 370 sono guarite (+24) e 206 decedute (+3).

Degli attuali 2.259 positivi, 551 pazienti (-14) sono ricoverati - di cui 37 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.708 (+63) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

CASSA INTEGRAZIONE

«I nove Centri per l'impiego della Sicilia, con oltre 140 persone, inizieranno a trasferire all'Inps i primi 1.400 decreti per il pagamento della Cassa integrazione in deroga. Dalla prossima settimana , gli uffici lavoreranno da duemila a duemilacinquecento decreti al giorno, tutti trasferiti in rigoroso rispetto cronologico».

Lo dichiara l'assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone.

«Notizie di inquietudine – continua il componente del governo Musumeci - sono consentite, notizie di strumentalizzazione rispetto a un problema così delicato, che riguarda la gente che ha difficoltà non solo ad aspettare un 27 che non arriverà, ma a sfamare la propria famiglia, non sono consentite a nessuno».

«Ogni pentagramma – prosegue l'assessore - ha le sue note, nel pentagramma della politica spesso le note sono la polemica. Alcune volte anche fuoriluogo. Leggiamo in questo momento dichiarazioni, affermazioni, sulla Cassa integrazione in deroga: un'opportunità che viene data alle piccole aziende, alle aziende private con meno di cinque dipendenti, in alcuni settori. Rispetto a questo ambito, la Sicilia ha giocato una partita non solo importante e rigorosa, ma anche attenta e ricca di risultati».

Per prima cosa la Regione ha cercato le risorse: la prima tranche ha superato i 108 milioni di euro, la seconda i 100 milioni di euro e complessivamente ci saranno a disposizione 300 milioni di euro, per una platea di percettori che dovrebbe superare le 220mila persone.

«Siamo partiti – sottolinea ancora Scavone - con un sistema molto attento, con una piattaforma informatica. Abbiamo verificato le procedure, le abbiamo semplificate, oltre a incontrare oltre cinquanta tra organizzazioni sindacali, datoriali e anche professionali. Abbiamo risposto come Regione a circa ottocento mail nel weekend, che ha preceduto l'avvio della Cassa integrazione in deroga. Proprio in queste ore con l'Inps - conclude - abbiamo integrato i sistemi informatici, quindi nessuna polemica sui sistemi che non dialogano».

IN PROVINCIA DI TRAPANI TEST SU MEDICI GENERICI E PEDIATRI

La direzione strategica dell'Asp di Trapani ha attivato l'offerta per lo screening sierologico Covid-19 destinato ai Medici di Medicina Generale ( MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS).

Sarà possibile effettuare il test sierologico negli appositi punti prelievo di ciascun Distretto Sanitario del territorio a partire da domani, mercoledì 22 fino a venerdì 24 aprile 2020.

Distretto Sanitario Trapani: primo piano P.T.A. - Poliambulatori, via Cesarò n. 125, Erice Casa Santa;

Distretto Sanitario Marsala: presidio distrettuale di Marsala, P.zza Pizzo;

Distretto Sanitario Mazara del Vallo/ Salemi: Poliambulatorio Mazara del Vallo, via Castelvetrano/ poliambulatorio P.T.A.Salemi;

Distretto Sanitario Pantelleria: Sede PTA di Pantelleria;

Distretto Sanitario Alcamo: Ambulatorio Infermieristico presso nuovo P.T.A., via Arciprete Virgilio,36 (ang. Via Benedetto Croce) dalle 9 alle 12;

Distretto Sanitario Castelvetrano: Ambulatorio Infermieristico

In particolare, relativamente al Distretto Sanitario di Trapani, i prelievi si svolgeranno secondo il seguente calendario per ordine alfabetico:

22 aprile 2020: MMG dalla A alla D compresa;

23 aprile 2020: MMG dalla F alla S compresa;

24 aprile 2020: MMG dalla T in poi e tutti i PLS

Le procedure si svolgeranno secondo le previste misure di sicurezza.