La fase due, come far ripartire la Sicilia. Il virus circola sempre meno anche nel Trapanese

24/04/2020 06:00:00

Ripartire dal turismo. Ma bisogna capire come. In Sicilia la fase due passa anche per l’industria più importante dell’isola, quella turistica.

Se non riparte al più presto possibile sarà davvero difficile la ripresa. Nello Musumeci, nell’ultima riunione in videoconferenza con gli altri presidenti delle Regioni e la cabina di regia sul Covid 19 con il il Governo Nazionale, ha chiesto al premier Conte chiarimenti soprattutto sul turismo. Bisogna capire, ha chiesto il governatore siciliano, “quali segmenti del turismo possono ripartire, come quello naturalistico o ambientale che non creano assembramenti”. Nel frattempo l’assessore al Turismo Manlio Messina ha annunciato 600 mila pacchetti turistici che verranno offerti dalla Regione a chi soggiornerà almeno per tre notti in Sicilia, una notte verrà regalata dalla Regione.



Ma questo punto verrà affrontato dopo il 4 maggio, quando sarà scattato il primo step della fase 2, quella della riapertura di alcune aziende e dell’allentamento delle misure restrittive.



Sembra che Musumeci si accoderà, questa volta, a quanto verrà deciso a Roma, senza emettere ulteriori ordinanze, a meno che il governo nazionale non abbia clamorosi ripensamenti. Dal 4 maggio ripartiranno in Sicilia le aziende del settore manifatturiero e agroindustriale. Via anche ai cantieri edili, soprattutto le grandi opere. Alcune potrebbero anche anticipare la ripartenza al 27 aprile. Ovviamente tutto dipende dalla capacità delle aziende di assicurare, anche con il sostegno delle istituzioni, di garantire le misure di sicurezza.

Anche i negozi riapriranno a scaglioni. Il 4 maggio potrebbe ripartire il commercio all’ingrosso, poi dopo due settimane quello al dettaglio dove vigeranno regole rigide: accessi contingentati, divieto di provare i capi, limitare i cambi merce, personale e clienti con mascherine e guanti, orari differenziati. Ristoranti e bar, poi saranno tra le ultime attività a ripartire, con misure di sicurezza ancora più stringenti, con riduzioni di tavoli. Alla fine toccherà ai circoli sportivi e palestre. Si dovrà aspettare qualche mese per teatri e concerti. Ma l’importante è cominciare. E soprattutto l’importante è tenere sempre più bassa quella curva dei contagi che in Sicilia anche ieri ha fatto registrare un buon rapporto tra numero di tamponi effettuati e quelli risultati positivi. Ancora più ottimistico è il dato trapanese, dove nell’ultimo giorno su 200 tamponi fatti soltanto uno è risultato positivo. In Sicilia come in provincia di Trapani aumentano i guariti.

I DATI TRAPANESI

Diminuiscono ancora i malati di Covid 19 in provincia di Trapani. L’ultimo bollettino quotidiano dell'Asp indica che c'è una diminuzione di una unità tra gli attuali positivi, che scendono così a 91. Infatti, a fronte di un nuovo caso riscontrato a Castelvetrano, ci sono due nuovi guariti rispetto a mercoledìi, e sono esattamente persone di Salemi e Alcamo.



Il conto dei guariti sale così a 27 in provincia di Trapani. Nessun nuovo decesso, fortunatamente, con il dato che resta fermo a 5 persone morte. Dall'inizio dell'emergenza hanno contratto il virus 123 persone in provincia di Trapani. I tamponi eseguiti, in totale, sono 3832. In un giorno sono stati eseguiti 201 tamponi che, come detto, hanno esitato soltanto un caso positivo, con un rapporto tamponi/positivi davvero molto basso. Anche il dato complessivo è al di sotto delle medie nazionali. Soltanto il 3,21% dei tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza sono risultati positivi in provincia di Trapani.



Questi gli attuali positivi nelle città della provincia: Alcamo 18; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 10; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13.

Sono sei le persone ricoverate, tutte a Marsala, di cui una in terapia intensiva. I test sierologici al personale sanitario sono 2808. In totale le persone guarite sono 27, due in più rispetto a ieri. Si tratta di due persone che si trovavano in isolamento domiciliare e su cui è stato accertato l'esito negativo dell'ulteriore tampone effettuato.

I DATI SICILIANI

Sui quasi 3500 tamponi effettuati in un giorno soltanto 43 sono risultati positivi, e gli attuali contagiati sono 14 in più. Curva ancora in calo in Sicilia, dove salgono a 412 le persone guarite, più 24. I morti nell’ultimo giorno sono 5, 213 in totale.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di ieri (giovedì 23 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 62.150 (+3.418 rispetto a mercoledì).

Di questi sono risultati positivi 2.926 (+43), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.301 persone (+14), 412 sono guarite (+24) e 213 decedute (+5).

Degli attuali 2.301 positivi, 510 pazienti (-25) sono ricoverati - di cui 34 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.791 (+39) sono in isolamento domiciliare.