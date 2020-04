Festa della Liberazione: anche in Sicilia nessuna manifestazione pubblica, ma tante iniziative on line

25/04/2020 07:19:00

Nessuna manifestazione pubblica oggi per il 25 Aprile, festa della Liberazione, anche in Sicilia. Ma ci saranno tante iniziative on line, e anche una maratona, nel pomeriggio, con tante testimonianze.

Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, ordinando a tutte le forze partigiane di attaccare i presidi fascisti e tedeschi, imponendo la resa.



L’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ha lanciato su tutto il territorio nazionale un flash-mob da svolgere in ogni casa.

Il flash-mob, denominato #bellaciaoinognicasa, si terrà alle ore 15.00 (l’ora in cui ogni anno parte da Milano il corteo nazionale dell’A.N.P.I.) e consiste nell’esposizione della bandiera tricolore italiana e nell’intonazione della canzone “Bella Ciao” dai balconi e dalle finestre. L'intonazione potrà avvenire utilizzando la propria voce (accompagnata o meno dalla musica) o, per i più timidi, riproducendo semplicemente un file multimediale contenente la canzone.

Nell’appello della Presidenza e della Segreteria nazionali dell’associazione si legge: "In questo periodo così difficile l'Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. L'A.N.P.I. chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita".

La sezione A.N.P.I. "Comandante Petralia" di Mazara del Vallo, già da alcuni anni impegnata a recuperare e a diffondere la memoria antifascista del nostro territorio (anche attraverso la celebrazione annuale del 25 aprile in città), rilancia l'appello della Presidenza e della Segreteria nazionali e invita tutti i mazaresi a partecipare all’evento.

Dichiara il Presidente dell’A.N.P.I. Mazara, Giuseppe Pernice: “In un momento di seria difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza da coronavirus, crediamo sia necessario ricordare i valori di libertà, di giustizia e di democrazia che, attraverso la lotta e il sacrificio dei nostri partigiani, ci sono stati trasmessi dalla Resistenza. Affidandosi a questi valori oggi, come 75 anni fa, il nostro Paese può superare le prove a cui è sottoposto e avviarsi verso un nuovo inizio”.

Si invita, altresì, la popolazione a sottoscrivere, sul sito www.25aprile2020.it, l’appello #iorestolibero, lanciato da Carlo Petrini (Slow Food) per celebrare virtualmente il 25 aprile, e ad effettuare, tramite lo stesso sito, una donazione alla Caritas italiana e alla Croce Rossa Italiana per aiutare quanti non hanno un tetto o un pasto garantito. Sul sito alle 14.30, prima del flash-mob dell’A.N.P.I., si terrà una diretta con interventi, da parte di alcuni importanti ospiti, sulla Festa della Liberazione.

Riguardo al flash-mob delle ore 15.00, inoltre, si chiede a coloro che volessero riprendere tale momento e renderlo pubblico, di caricare le foto e i video sui propri profili social, inserendo i seguenti hashtag: #bellaciaoinognicasa, #25aprilerinascere, #iorestolibero.

ANPI SICILIA. L’ANPI Sicilia, nell’ambito del 75° anniversario della liberazione, ha promosso l’iniziativa “Artisti uniti per il 25 Aprile”, l’arte, la musica e la cultura rendono omaggio alla resistenza e al 25 Aprile.

Numerosi sono, già, gli artisti, gli intellettuali e gli uomini di cultura, ma anche famigliari di antifascisti, deportati e partigiani che hanno già aderito, e che vogliono contribuire a raccontare le storie dei loro genitori, le sofferenze e le privazioni causati dalla guerra e dalla lontananza della propria famiglia. Interventi necessari per far riflettere sul valore della libertà, che costituisce il tema principale di quest’anno rappresentato con l’hastag: #iorestolibero.

L’iniziativa costituisce un modo per ricordare e ribadire i valori della resistenza antifascista in un momento segnato dal dolore e dall’angoscia a seguito dell’emergenza coronavirus. Questo manifestazione che si inserisce nei festeggiamenti 25 aprile virtuale ideata da Anpi Sicilia e coordinata da Anpi Agrigento e Anpi Caltanisetta.

Gli artisti che volessero partecipare sono invitati a mandare il proprio contributo all’email: giuseppecalascibetta@gmail.com . Tutti i contributi saranno pubblicati sulla pagina ufficiale dell’ANPI Sicilia e verranno divulgati in tutti i gruppi provinciali dell’ANPI Sicilia.

In piu l’ANPI Sicilia ha pubblicato ne sito internet ufficiale: www.anpisicilia.wordpress.it un database di tutti i partigiani, gli antifascisti e deportati siciliani.

MATTARELLA. "Fare memoria della Resistenza, della lotta di Liberazione, di quelle pagine decisive della nostra storia, dei coraggiosi che vi ebbero parte, resistendo all’oppressione, rischiando per la libertà di tutti, significa ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale, che ne furono alla base, sentendoci uniti intorno al Tricolore". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festività del 25 aprile.

"Nella nostra democrazia -ricorda il Capo dello Stato- la dialettica e il contrasto delle opinioni non hanno mai, nei decenni, incrinato l’esigenza di unità del popolo italiano, divenuta essa stessa prerogativa della nostra identità. E dunque avvertiamo la consapevolezza di un comune destino come una riserva etica, di straordinario valore civile e istituzionale. L’abbiamo vista manifestarsi, nel sentirsi responsabili verso la propria comunità, ogni volta che eventi dolorosi hanno messo alla prova la capacità e la volontà di ripresa dei nostri territori".