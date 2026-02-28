Weekend tra musei gratuiti, concerti e teatro: gli appuntamenti in provincia di Trapani

28/02/2026 06:00:00

Fine settimana tra teatro, musica e visite nei siti culturali gratuiti per la “Domenica al Museo” in provincia di Trapani.

Sabato 28 febbraio: educazione e teatro

Il primo appuntamento è a Marsala, sabato mattina alle 9.30, all’Auditorium San Pietro, con la tavola rotonda “Disegnare Nuove Mappe di Speranza”, promossa dalla Famiglia Salesiana con il patrocinio della Città di Marsala. L’incontro, dedicato al tema dell’educazione, vedrà gli interventi della dottoressa Maria Lisma e di don Giuseppe Cassaro ed è rivolto a genitori, insegnanti, catechisti ed educatori.

In serata, alle 20.30, ad Alcamo, il Teatro Cielo ospita il musical “L’amore salverà il mondo”, dedicato alla vita di Padre Pino Puglisi. Sul palco circa cento tra bambini e ragazzi della Comunità “Sant’Anna e San Francesco di Paola”, con la collaborazione di Lab Art, Danzarkè Alcamo e dei ragazzi dell’Aias. Ingresso a offerta libera (consigliata 5 euro).

Domenica 1 marzo: musei gratuiti e archeologia

Domenica torna la “Domenica al Museo”, con ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali e regionali. In provincia di Trapani accesso libero al Parco archeologico di Selinunte, al Parco di Segesta, alle Cave di Cusa e a Pantelleria.

Aperti gratuitamente anche il Parco archeologico Lilibeo-Marsala e l’area di Capo Boeo, il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, il Castello Grifeo di Partanna e l’Ex Stabilimento Florio di Favignana. Le visite si svolgono nei consueti orari, con eventuale prenotazione dove prevista.

A Selinunte, oltre all’ingresso gratuito, alle 10.30 è in programma la visita guidata “Le mura di Selinunte e i suoi passaggi segreti”, a cura di CoopCulture (costo 7 euro), dedicata al sistema difensivo dell’antica città.

A Segesta, alle 11, CoopCulture propone il laboratorio per bambini “Tutti in scena con le maschere del teatro” al SegestaLab (costo 5 euro), con attività dedicate alla scoperta del teatro antico.

Sempre domenica, a Marsala, doppio appuntamento con ArcheOfficina. Dalle 10 alle 13 visita guidata all’area archeologica di Capo Boeo, tra Plateia Aelia, domus con mosaici e Antro della Sibilla (ticket 10 euro, 6 euro under 15; ritrovo a Porta Nuova). Alle 16.30 secondo tour al Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi, con approfondimento sul relitto della Nave Punica e sui reperti di età punica, romana e bizantina.

Nel pomeriggio e in serata spazio alla musica.

Al Circolo Lilybeo di Marsala concerto di Mirta Álvarez, artista argentina impegnata in un programma dedicato al tango e alla musica argentina; parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Informazioni su www.tangoapalermo.com.

Sempre domenica 1 marzo, al Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala, concerto dei Mezzotono, quintetto pugliese a cappella, inserito nella XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. In programma un viaggio tra bossa nova, cinema italiano e pop, senza strumenti musicali. Info e biglietti: 320 6905330 – www.accademiabeethoven.it.



