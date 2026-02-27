Sezioni
Cultura
27/02/2026 16:12:00

Trapani, lectio magistralis di Gabriele Croppi al Museo San Rocco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/trapani-lectio-magistralis-di-gabriele-croppi-al-museo-san-rocco-450.jpg

Mercoledì 4 marzo alle ore 21.00, il Museo di Arte Contemporanea San Rocco di Trapani ospita la lectio magistralis di Gabriele Croppi, promossa dall’associazione I Colori della Vita in collaborazione con il Gruppo Scatto Trapani.

L’incontro sarà dedicato al percorso autoriale del fotografo e alla sua ricerca sulla metafisica del paesaggio urbano. Nelle sue immagini la città perde la dimensione puramente descrittiva per trasformarsi in spazio mentale: architetture sospese, ombre profonde, linee e geometrie essenziali che sottraggono il superfluo e restituiscono silenzio e forma.

La lectio attraverserà il lavoro e il metodo di Croppi, dalla costruzione dell’immagine al dialogo tra fotografia, architettura e pensiero visivo. Un’occasione per entrare nel processo creativo, nelle scelte tecniche e nella disciplina dello sguardo che caratterizzano il suo linguaggio in bianco e nero.

A dialogare con l’autore saranno Antonella Grillo, Arturo Safina e Tonino Corso, in un confronto che si inserisce nella vocazione del Museo San Rocco come luogo di ricerca e approfondimento sulle pratiche contemporanee dell’immagine.

L’appuntamento è al Museo di Arte Contemporanea San Rocco, in via Turretta 12, Trapani









