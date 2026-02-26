Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
26/02/2026 20:00:00

Madres: a Trapani il cortometraggio sulle storie di sei madri di persone con disabilità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/madres-a-trapani-il-cortometraggio-sulle-storie-di-sei-madri-di-persone-con-disabilita-450.jpg

“Basta pietismo, vogliamo smettere di essere invisibili”. Parte da qui Madres, il progetto che porterà sullo schermo le storie di sei madri – e di una sorella – di persone con disabilità della provincia di Trapani. Le riprese del cortometraggio inizieranno a marzo in alcuni dei luoghi simbolo del territorio.

Non si definiscono “madri coraggio”. Chiedono piuttosto di essere riconosciute come donne concrete, che ogni giorno accompagnano i figli in un percorso fatto di ostacoli, stanchezza, ma anche di scelte pragmatiche, amore silenzioso e conquiste quotidiane.

L’obiettivo è chiaro: raccontare senza filtri una realtà che spesso resta ai margini, tra barriere culturali, difficoltà strutturali, cavilli burocratici e fragilità del sistema di sostegno.

 

Le protagoniste e il progetto

Catia, Enza, Claudia, Gabriella, Valerie, Ninni e Vitamaria saranno le protagoniste di Madres. Tutte vivono in provincia di Trapani. Le loro storie, diverse per esperienze e percorsi, sono accomunate – come raccontano loro stesse – da “una forza che fa paura” e da “un amore allenato dalla fatica”.

L’idea è di Giacomo Bonagiuso, docente e regista teatrale, presidente dell’Associazione Teatrale Artistico Culturale Teatro Libero, che insieme all’Associazione Abilmente Uniti è promotrice del progetto.

“Ho conosciuto le loro storie durante il mio corso teatrale – spiega Bonagiuso –. Mi ha colpito la determinazione a mostrare la loro realtà senza il velo comodo del pietismo. Questa battaglia silenziosa contro l’ipocrisia è diventata materia viva per un percorso che dal teatro si sviluppa in un cortometraggio, unendo la forza delle emozioni alla bellezza dei luoghi”.

Non solo denuncia sociale

Il corto non sarà un semplice prodotto di denuncia. L’intenzione è quella di costruire un racconto anche artistico, che eviti di ridurre la disabilità a uno stigma o a un “problema”.

La narrazione attraverserà momenti chiave: dalla gravidanza alle diagnosi, dalle difficoltà quotidiane ai rapporti con il sistema sanitario locale e nazionale, dai cosiddetti “viaggi della speranza” all’angoscia del “dopo di noi”. Un percorso che richiama una responsabilità collettiva, senza scivolare nella compassione.

“Abbiamo imparato in anni di lavoro sul territorio – aggiunge Bonagiuso – che il riconoscimento dei diritti non passa dalla pietà ma dallo stupore. L’arte riesce a generare empatia, e senza empatia resta solo la compassione. Ed è proprio la compassione ciò che queste madri non cercano”.

Sulla stessa linea Valeria Pellicane, madre di Emily e presidente di Abilmente Uniti: “Non sarà il solito video per far sentire buoni gli spettatori, ma un atto di presa di parola. I diritti non si elemosinano. Questo film è il nostro megafono per dire che esistiamo e che siamo pilastri della società e della vita dei nostri figli”.

 

Le riprese nei luoghi simbolo del territorio

Le telecamere si accenderanno a marzo in scenari iconici della provincia: il Parco archeologico di Selinunte, il Cretto di Burri a Gibellina.

“È qui – conclude Bonagiuso – che sono nati gli innamoramenti delle nostre Madres, ed è in questa terra che sono arrivate le prime diagnosi e si combatte ogni giorno per il rispetto dei diritti, tra istituzioni che provano a fare il possibile e risorse spesso insufficienti”.

Nel frattempo le protagoniste hanno già avviato un laboratorio teatrale propedeutico alla realizzazione del corto, che sarà realizzato con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Un progetto che parte dal territorio e al territorio ritorna, per accendere una luce su una realtà che chiede di essere vista, non compatita.

 









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...