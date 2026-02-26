Palermo, alla libreria MilleMondi confronto sulla separazione delle carriere

26/02/2026 12:10:00

Un confronto pubblico tra un magistrato e un avvocato sul tema della riforma della giustizia.

Giovedì 26 febbraio alle ore 17, presso la libreria MilleMondi (via Mariano Stabile 233, Palermo), saranno presentati i volumi “Mani legate” di Piergiorgio Morosini e “Divide et impera” di Pietro Gurrieri.

Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, è coautore di “Mani legate”, testo che affronta il tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e le possibili conseguenze sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Gurrieri, avvocato, è autore di “Divide et impera”, volume dedicato agli effetti della riforma e ai profili legati all’autonomia e all’indipendenza della giurisdizione.

A moderare sarà Salvo Battaglia, segretario nazionale di Avvocati per il No.




