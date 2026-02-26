Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
26/02/2026 12:10:00

Palermo, alla libreria MilleMondi confronto sulla separazione delle carriere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/palermo-alla-libreria-millemondi-confronto-sulla-separazione-delle-carriere-450.jpg

Un confronto pubblico tra un magistrato e un avvocato sul tema della riforma della giustizia.

Giovedì 26 febbraio alle ore 17, presso la libreria MilleMondi (via Mariano Stabile 233, Palermo), saranno presentati i volumi “Mani legate” di Piergiorgio Morosini e “Divide et impera” di Pietro Gurrieri.

Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, è coautore di “Mani legate”, testo che affronta il tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e le possibili conseguenze sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Gurrieri, avvocato, è autore di “Divide et impera”, volume dedicato agli effetti della riforma e ai profili legati all’autonomia e all’indipendenza della giurisdizione.

A moderare sarà Salvo Battaglia, segretario nazionale di Avvocati per il No.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...